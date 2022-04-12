Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz maç: Chelsea kazandı ama Benzema'yı tutamadı

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci ayağında uzatmaya giden maçta Chelsea'ye 3-2 mağlup olmasına rağmen yarı finale yükselen taraf oldu.
Chelsea Mason Mount, Antonio Rüdiger ve Timo Werner ile 3-0' üstünlüğü yakalarken, Real Madrid Rodrygo ile skoru 3-1 yaptı ve mücadeleyi uzatma bölümüne taşıdı.
Real Madrid, uzatmaların ilk devresinde Karim Benzema ile golü buldu ve skoru 3-2'ye getirdi.
- Eflatun beyazlılar rakibine toplamda 5-4'lük üstünlük sağladı ve yarı finale yükselme başarısını gösterdi.
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🏁 FP: @realmadrid 2-3 @ChelseaFC_Sp (Global 5-4)
⚽ @RodrygoGoes 80', @Benzema 96'; Mount 15', Rüdiger 51', Werner 75'#Emirates | #UCL pic.twitter.com/ataz51GEA7
⏩ ¡A SEMIFINALES! ⏩