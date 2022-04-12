Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz maç: Chelsea kazandı ama Benzema'yı tutamadı

Ekonomi

Rusya pazarından küresel markaların arka arkaya çekilmesi sonrası, oluşan boşluk için en büyük aday olarak Türk firmaları öne çıkıyor. Açılan fırsat kapısı ile Türkiye’deki şirketlerin yüzde 99,8’ini kapsayan KOBİ’ler küreselleşme şansına sahip olabilir. Daha önce KOSGEB ile Rus muadili RSMB arasında imzalanan mutabakat zaptı da Rusya pazarı için Türk KOBİ’leri bir adım öne çıkarıyor.