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Realme GT 5 Pro için vakit daralıyor, teknik detaylar sızdı: İşte özellikler

Realme GT 5 Pro için vakit daralıyor Piyasaya sürülencek Realme'nin amiral gemisi akıllı telefonun özellikleri de sızdı. Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alan telefon, 120 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç AMOLED ekran, arka kamera grubuna 50 Megapiksellik OIS’li Sony IMX966 ile öne çıkıyor. İşte Realme GT 5 Pro özellikleri neler?

17:58 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Realme GT 5 Pro özellikleri

Realme GT 5 Pro özellikleri

Realme GT 5 Pro, güçlü performansı, yüksek kaliteli ekranı ve gelişmiş kamera sistemi ile dikkat çeken bir akıllı telefon olması bekleniyor.
GT 5 Pro modelinin bu yıl içinde tanıtılabileceği konuşuluyor.

Realme GT 5 Pro özellikleri

2K çözünürlüklü 120Hz yenileme hızına ve PWM DC karartmaya sahip OLED bir panelle donatılması beklenen cihazın Çin versiyonu 24GB LPDDR5X RAM ve 1TB dahili depolamaya sahip olması bekleniyor.

Realme GT 5 Pro'nun özellikleri şunlardır
:

Ekran: 6.7 inç AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, 1080 x 2400 piksel çözünürlük

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 8/12 GB

Depolama: 128/256/512 GB

Arka kameralar: 50 MP (ana, OIS), 50 MP (ultra geniş açı), 2 MP (makro)

Ön kamera: 32 MP

Batarya: 5400 mAh, 100 W hızlı şarj

İşletim sistemi: Android 13, Realme UI 4.0

#Realme GT 5 Pro
#Realme GT 5 Pro özellikleri
#Realme
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Realme GT 5 Pro için vakit daralıyor, teknik detaylar sızdı: İşte özellikler