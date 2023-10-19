Realme C53 akıllı telefon modeli satışa çıktı. realme C53, C serisinin en büyüğü olarak 4GB fiziksel RAM’in yanında 4GB’a kadar dinamik RAM ve 128GB depolama alanına sahip. Bu akıllı telefon modelinin arka ana kamerası ise 50MP yapay zeka destekli lens taşıyor. Geniş depolama alanı, hızlı şarj ve Mini Kapsül ile öne çıkan model, giriş seviyesi için birçok özellik barındırıyor. Realme C53 fiyatı ne kadar? İşte Realme C53 teknik özellikleri.