Realme GT 5 Pro özellikleri
Realme GT 5 Pro özellikleri
2K çözünürlüklü 120Hz yenileme hızına ve PWM DC karartmaya sahip OLED bir panelle donatılması beklenen cihazın Çin versiyonu 24GB LPDDR5X RAM ve 1TB dahili depolamaya sahip olması bekleniyor.
Ekran: 6.7 inç AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, 1080 x 2400 piksel çözünürlük
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
RAM: 8/12 GB
Depolama: 128/256/512 GB
Arka kameralar: 50 MP (ana, OIS), 50 MP (ultra geniş açı), 2 MP (makro)
Ön kamera: 32 MP
Batarya: 5400 mAh, 100 W hızlı şarj
İşletim sistemi: Android 13, Realme UI 4.0