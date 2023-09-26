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Realme cep telefon fiyatı, özellikleri

Realme, Çin merkezli bir akıllı telefon üreticisidir. Marka, 4 Mayıs 2018'de, daha önce Oppo Electronics'in Başkan Yardımcısı olan Sky Li tarafından Oppo'nun alt markası olarak kuruldu. Realme 9 Pro, Realme GT Neo 3, Realme GT 2 Pro, Realme C33, Realme Buds Air 3 gibi modelleri vardır. İşte Realme cep telefon fiyatı.

17:29 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Realme fiyatı ve özellikleri

Realme fiyatı ve özellikleri

Realme, Türkiye'de 2020 yılından beri faaliyet göstermektedir. Marka, Türkiye'de akıllı telefonları, akıllı saatleri ve kulaklıklarını satışa sunmaktadır.

Realme, uygun fiyatlı akıllı telefonları ile kısa sürede dünya çapında popülerlik kazandı. Marka, 2022 yılında dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon üreticisi oldu.

Realme, akıllı telefonlarının yanı sıra akıllı saatler, kulaklık ve diğer teknolojik ürünler de üretmektedir.

Realme'nin öne çıkan özellikleri:

Uygun fiyatlı akıllı telefonlar

Yüksek performans

Uzun pil ömrü

İyi kameralar

Geniş ürün yelpazesi

Realme'nin en popüler modelleri

  1. Realme 9 Pro+
  2. Realme GT Neo 3
  3. Realme GT 2 Pro
  4. Realme C33
  5. Realme Buds Air 3
Realme 9 Pro+
: Bu telefon, güçlü bir MediaTek Dimensity 920 işlemci, 6.43 inç AMOLED ekran, 50 MP ana kamera ve 65W hızlı şarj ile donatılmıştır.
Realme GT Neo 3
: Bu telefon, güçlü bir MediaTek Dimensity 8100 işlemci, 6.7 inç AMOLED ekran, 50 MP ana kamera ve 150W hızlı şarj ile donatılmıştır.
Realme GT 2 Pro
: Bu telefon, güçlü bir Snapdragon 8 Gen 1 işlemci, 6.7 inç AMOLED ekran, 50 MP ana kamera ve 65W hızlı şarj ile donatılmıştır.
Realme C33
: Bu telefon, güçlü bir Unisoc T616 işlemci, 6.6 inç HD+ LCD ekran, 50 MP ana kamera ve 5000 mAh pil ile donatılmıştır.
Realme Buds Air 3
: Bu kulaklık, aktif gürültü engelleme, 10 saatlik pil ömrü ve şarj kutusu ile donatılmıştır.

Realme telefon fiyatları

  1. Realme 10 8GB/128GB Gündoğumu Beyazı Cep Telefonu 8.999 TL
  2. Realme C11 2021 2GB/32GB Akıllı Telefon Likya Mavisi 3.399 TL
  3. Realme 10 Pro Plus 12GB/256GB Uzay Siyahı Cep Telefonu 15.499 TL
  4. Realme GT2 Pro 12GB/256GB Su Yeşili Cep Telefonu 23.955 TL
  5. Realme GT2 Pro 12GB/256GB İpeksi Beyaz Cep Telefonu 23.955 TL
  6. Realme 10 8GB/256GB Siyah Cep Telefonu 9.599 TL
  7. Realme C25Y 4GB/128GB Buzul Mavisi Akıllı Telefon 5.119 TL
  8. Realme 9i 4GB/128GB Prizma Siyahı Cep Telefonu 6.799 TL
  9. Realme 9i 4GB/128GB Prizma Mavisi Cep Telefonu 6.799 TL
  10. Realme 10 8GB/128GB Gündoğumu Siyahi Cep Telefonu 9.229 TL
  11. Realme C25Y 4GB/128GB Metal Grisi Akıllı Telefon 5.396,83 TL
  12. Realme 10 4G 256 GB 8 GB RAM Clash White Cep Telefonu (Realme Türkiye Garantili) 9.399 TL
  13. Realme C55 8GB/256GB Gece Bulutu Cep Telefonu 7.902 TL
  14. Realme C55 6GB/128GB Gece Bulutu Cep Telefonu 7.199 TL
  15. Realme 9 Pro 6GB/128GB Siyah Cep Telefonu 8.099 TL
  16. Realme 9 Pro 6GB/128GB Yeşil Cep Telefonu 8.099 TL
  17. Realme C53 (Rmx3760) 4/128 Gb Siyah Cep Telefonu 5.849 TL
  18. Realme 10 8GB/256GB Gündoğumu Siyahı Cep Telefonu 9.199 TL
  19. Realme C55 8GB/256GB Gün Işığı Cep Telefonu 7.902 TL
  20. Realme 10 Pro Plus 12GB/256GB Bulutsu Mavi Cep Telefonu 5.489 TL

Vergisiz telefon ve bilgisayar kaç para olacak? İşte marka marka vergisiz telefon fiyatları
Vergisiz telefon ve bilgisayar kaç para olacak? İşte marka marka vergisiz telefon fiyatları

Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı 2. tur seçim sonrası gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından gençlere verilen müjdeler tekrar aranmaya başladı. Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklamıştı. Üniversite öğrencilerine cep telefonu ve bilgisayar alımlarında tek seferlik vergi muafiyeti sağlanacak. Vergi muafiyetinin ne kadar olacağı açıklanmadı ancak verginin tamamen sıfırlanması durumunda telefonlarda yüzde 50’ye varan indirim olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu vergisiz telefon satışı düzenlemesine ilişkin son durumu paylaştı ve tarih verdi. Peki ÖTV'siz cep telefonu fiyatları ne kadar? Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 fiyatları kaç TL? İşte vergisiz cep telefon fiyatları.


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