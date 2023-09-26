Realme fiyatı ve özellikleri
Realme, Türkiye'de 2020 yılından beri faaliyet göstermektedir. Marka, Türkiye'de akıllı telefonları, akıllı saatleri ve kulaklıklarını satışa sunmaktadır.
Realme, uygun fiyatlı akıllı telefonları ile kısa sürede dünya çapında popülerlik kazandı. Marka, 2022 yılında dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon üreticisi oldu.
Realme, akıllı telefonlarının yanı sıra akıllı saatler, kulaklık ve diğer teknolojik ürünler de üretmektedir.
Realme'nin öne çıkan özellikleri:
Uygun fiyatlı akıllı telefonlar
Yüksek performans
Uzun pil ömrü
İyi kameralar
Geniş ürün yelpazesi
Realme'nin en popüler modelleri
- Realme 9 Pro+
- Realme GT Neo 3
- Realme GT 2 Pro
- Realme C33
- Realme Buds Air 3
Realme telefon fiyatları
- Realme 10 8GB/128GB Gündoğumu Beyazı Cep Telefonu 8.999 TL
- Realme C11 2021 2GB/32GB Akıllı Telefon Likya Mavisi 3.399 TL
- Realme 10 Pro Plus 12GB/256GB Uzay Siyahı Cep Telefonu 15.499 TL
- Realme GT2 Pro 12GB/256GB Su Yeşili Cep Telefonu 23.955 TL
- Realme GT2 Pro 12GB/256GB İpeksi Beyaz Cep Telefonu 23.955 TL
- Realme 10 8GB/256GB Siyah Cep Telefonu 9.599 TL
- Realme C25Y 4GB/128GB Buzul Mavisi Akıllı Telefon 5.119 TL
- Realme 9i 4GB/128GB Prizma Siyahı Cep Telefonu 6.799 TL
- Realme 9i 4GB/128GB Prizma Mavisi Cep Telefonu 6.799 TL
- Realme 10 8GB/128GB Gündoğumu Siyahi Cep Telefonu 9.229 TL
- Realme C25Y 4GB/128GB Metal Grisi Akıllı Telefon 5.396,83 TL
- Realme 10 4G 256 GB 8 GB RAM Clash White Cep Telefonu (Realme Türkiye Garantili) 9.399 TL
- Realme C55 8GB/256GB Gece Bulutu Cep Telefonu 7.902 TL
- Realme C55 6GB/128GB Gece Bulutu Cep Telefonu 7.199 TL
- Realme 9 Pro 6GB/128GB Siyah Cep Telefonu 8.099 TL
- Realme 9 Pro 6GB/128GB Yeşil Cep Telefonu 8.099 TL
- Realme C53 (Rmx3760) 4/128 Gb Siyah Cep Telefonu 5.849 TL
- Realme 10 8GB/256GB Gündoğumu Siyahı Cep Telefonu 9.199 TL
- Realme C55 8GB/256GB Gün Işığı Cep Telefonu 7.902 TL
- Realme 10 Pro Plus 12GB/256GB Bulutsu Mavi Cep Telefonu 5.489 TL