İslam dünyasında mübarek kabul edilen üç aylardan Recep ayı içerisindeyiz. Ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleri olan Eyyam-ı biyd (Aydınlık günler) oruç ibadetini de bir çok kişi gerçekleştiriyor. Peki Recep ayı 13. 14. ve 15. günleri oruç tutmanın önemi nedir?





RECEP AYININ 13. 15. VE 15. GÜNLERİ ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ NEDİR?





Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleridir. Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.





Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir.





EYYAM-I BİYD ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?





Eyyâm-ı Biyd orucuna niyet etmek, diğer nafile oruçlar gibi, güneşin tepe noktasına gelmeden önce yapılmalıdır. Şâfiî mezhebine göre, nafile dışında oruç tutmak isteyenlerin, geceden niyet etmeleri gerekir. Ancak Eyyâm-ı Biyd orucu gibi nafile oruçlarda, sabah imsak vaktine kadar niyet edilebilir. Niyet ederken, orucun amacına yönelik açıklama yapmanız gerekmektedir. Örneğin, "bugün Eyyâm-ı Biyd orucunu tutacağım" şeklinde niyet edilebilir.

RECEP AYI ÖNEMİ NEDİR?





Diyanet'in Recep Ayı ve Önemi ile ilgili yayınladığı açıklamalar şu şekildedir;





Receb, tazim ve saygı anlamına gelir. îslâm öncesi Araplar Receb ayına ayrı bir ehemmiyet verirler, saygı gösterir ve şanını yüceltirlerdi. Receb ayı gelince kılıçlar kınına sokulur, oklar torbalarına yerleştirilir, derin ve kanlı husumetlerin üzerine geçici de olsa bir sükûnet örtüsü çekilirdi. Artık o gürültülü ve korkunç çöller tatlı bir huzurun baharına dalar, her taraf bir güven ve selâmet sahasına dönerdi. Öyle ki, bu ayda bir kimse babasının katiline rastlasa bile başını kaldırıp kaşına bakmazdı. Bu aya "sağır ay" denilmesi de sükûnet mevsimi olmasındandır.Recep Ayında Oruç Tutmaya Özen Gösterelim Recep ayının mutahhar olması sebebiyle Allah, bu ayı oruçlu geçirdiğimiz takdirde bizim de günah ve hatalarımızdan temizleneceğimizi müjdelemektedir.





O yüzden bizler özellikle bu dönemin başlangıcında oruç tutmaya gayret edip ibadetlerimizi de artırmalıyız. Recep ayında hiç ara vermeden devamlı olarak oruç tutan bir kişi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yanına gelip durumu anlatınca Resûlullah ona şu tavsiyede bulunmuştur: “Haram aylarından bazısını tut, bazısını bırak, haram aylarda tut ve bırak, haram aylarda tut ve bırak.” Ebû Dâvûd, Savm, 54 Resûllullah (s.a.v.) bunu ifade ederken “tut” derken elinin üç parmağını birleştirir, “bırak” derken de tekrar birbirinden ayırırdı. O hâlde üç gün oruç tutup diğer üç gün ara vermemiz asgari ölçümüzdür. Dileyenin tamamını oruçlu geçirmesi de elbette mümkündür.





RECEP AYININ MÜKAFATI BOLDUR





Receb büyük bir aydır. Allah bu ayda hasenatı kat kat eder.





Receb ayında 1 gün oruç tutana, 1 yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur.

7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır.

8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır.

10 gün oruç tutana, Allah istediğini verir.

15 gün oruç tutana, bir münadi, "Geçmiş günahların affoldu" der.