Receb, Şaban ve Ramazan aylarını içinde barındıran üç aylar tarihleri Diyanet dini günler takvimi ile açıklandı. Üç ayların başlangıcını temsil eden yılın ilk kandili Regaib Kandili tarihi 11 Ocak 2024 olarak açıklandı. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak 2024? Recep ayının ilk günü ne zaman? Recep ayı hangi gün başlıyor? İşte, 2024 üç aylar başlama tarihleri ve konu hakkında bilgiler.

2024 Recep ayının ilk günü ne zaman?

2024 Recep ayının ilk günü ne zaman?

2024 Recep ayının ilk günü 12 Ocak Cuma günü olacak.

Üç aylar ne zaman başlıyor?

Üç ayların başlangıcı ocak ayında olacak. Diyanet’in 2024 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre Recep ayı bu yıl 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. Bu gün aynı zamanda üç ayların başlangıcı olacak. Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 Pazartesi günü başlayacak.

Recep ne demek, kelime anlamı nedir?

Genel olarak Türkçedeki anlamına bakıldığında Recep ismi, 'Gösterişli ve Heybetli' anlamları üzerinden ifade edilmektedir. Aynı zamanda İslami açıdan da özel bir tarihe denk geldiğini söylemek mümkündür. Recep Arapça kökenli bir isim olarak karşımıza çıkıyor.

2024 Kandil Tarihleri

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 6 Şubat'ta ve "ramazanın müjdecisi" Berat Kandili'nin 24 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı 11 Mart'ta başlayacak.







