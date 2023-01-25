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Perşembe, Cuma, Cumartesi günlerini oruçlu geçiren sevabı nedir?

Rasûlüllah (s.a.s) bir hadis-i şerifinde; "Recep Allah`ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır" buyurmuştur. Pek çok fazîlete sahip, fırsat bilinip azami istifade edilmesi gereken mübarek haram aylardan Receb ayı içerisindeyiz. Bu mübarek ayı oruç tutarak geçirmek isteyenler tutacakların orucun faziletlerini de araştırıyor. Peki Recep ayında perşembe, cuma ve cumartesi günü orucu sevabı nedir?

15:47 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Üç aylarda tutula orucun sevabı

Üç aylarda tutula orucun sevabı

İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen Recep, Şaban ve Ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar 23 Ocak Pazartesi günü başladı. Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan aylar yarından sonra idrak edilecek.

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin içinde yer aldığı üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlerin daha çok yapılması tavsiye ediliyor.

Perşembe, Cuma, Cumartesi günlerini oruçlu geçiren sevabı nedir?

  • Enes İbni Malik’ten (r.a) rivayet edilen bir hadisi şerife göre, Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Her kim herhangi bir haram ayda perşembe, cuma ve cumartesi olmak üzere üç günü oruçlu geçirirse, kendisine tuttuğu her güne karşılık iki sene ibadet sevabı yazılır.”

Üç aylarda hangi ibadetler yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, üç aylar olarak bilinen recep, şaban ve ramazanın İslam toplumlarında çok değerli olduğunu söyledi.

Recep ve şaban aylarının Müslümanları adım adım ramazan ayına yaklaştırdığını belirten Bozkurt, üç aylar içinde birçok önemli gün ve gecenin olduğunu anımsattı.

Üç aylar ile içindeki gün ve gecelerin Müslümanların maneviyatını artırdığını ifade eden Bozkurt, "Üç ayları ve içindeki geceleri birer fırsat olarak görmeli, bunları af ve mağfiretimize vesile kılmalıyız. Yani tövbe ve istiğfar etmeli, hata ve kusurlarımızdan arınmalıyız. Varsa ihmal ettiklerimiz onları telafi etmeye çalışmalıyız." dedi.

Özellikle Recep, Şaban aylarının kaza oruçlarının tutulmasına vesile olduğunu hatırlatan Bozkurt, üç aylarda meal ve tefsiriyle Kur'an-ı Kerim okumak gerektiğini dile getirdi.

Recep ve şaban aylarından sonra ramazan ayının idrak edileceğini anlatan Bozkurt, "Ramazan ayında oruç tutmak, teravih kılmak, hayır hasenat yapmak gibi çok güzel etkinliklerimiz oluyor. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'deki bir sureye isim olan Kadir Gecesi de bu ayda." ifadelerini kullandı.



#recep ayı
#perşembe orucu
#üç aylar
1 saat önce
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Perşembe, Cuma, Cumartesi günlerini oruçlu geçiren sevabı nedir?
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