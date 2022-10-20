Refah payı ne demek? Refah payı ne anlama geldiği özellikle de asgari ücrete yapılacak ocak zammıyla birlikte merak edilir oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili olarak, "Önümüzdeki yılbaşında daha ileri adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Asgari ücret zammı için hep enflasyon vurgusu yapılırken, yeni asgari ücret zammına bir de refah payı ekleceğini haberleri geliyor. Peki Refah payı ne demek? Nedir bu asgari ücret refah payı, nasıl hesaplanır?

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