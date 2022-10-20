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Refah payı ne demek?

Refah payı ne anlama geldiği özellikle de asgari ücrete yapılacak ocak zammıyla birlikte merak edilir oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili olarak, "Önümüzdeki yılbaşında daha ileri adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Asgari ücret zammı için hep enflasyon vurgusu yapılırken, yeni asgari ücret zammına bir de refah payı ekleceğini haberleri geliyor. Peki Refah payı ne demek? Nedir bu asgari ücret refah payı, nasıl hesaplanır?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Refah payı nedir nasıl hesaplanır?
Refah payı nedir, ne anlama geliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki grup toplantısında asgari ücrete ilişkin olarak, "Önümüzdeki yılbaşında daha ileri adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. 2023 asgari ücret zammı için enflasyon rakamları beklenirken, enflasyon rakamının üzerine de refah payı eklenmesi gündemde. Peki nedir bu refah payı?

Refah payı nedir? Asgari ücret refah payı ne demek?

  • Refah payı, Memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşlarının enflasyon oranı düşüldükten sonra, yapılan artıştan hesaplanarak ödenen miktardır. Yine çok kullanılan "Seyyanen" ise eşit bir biçimde anlamına gelmektedir.
Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası kur, fiyat vb gibi dalgalanmalardan korunup, mağdur olmamaları için hayata geçirilmiş bir uygulamadır.

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