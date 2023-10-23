İsrail-Hamas çatışmaları 16’ıncı gününde devam ederken, bir insani yardım konvoyu daha Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze Şeridi’ne geçti. BM yetkilisi yaptığı açıklamada, gıda ve ilaç gibi insani yardım taşıyan 14 tırın Gazze Şeridi’ne girdiğini ve yardımların Filistin Kızılayı ve Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından teslim alındığını açıkladı.

16. GÜNDE YAKIT TANKI

Refah Sınır Kapısı'nda bugün 6 tır tankının yakıt tankı olarak sınırdan 16. günde geçtiği belirtildi.

40 TIR ULAŞTI

Dünyanın dört bir yanından Gazze Şeridi’ne gönderilen yardımları taşıyan 20 tırlık ilk konvoy Cumartesi günü, 17 tırlık ikinci konvoy ise dün erken saatlerde Gazze Şeridi’ne geçmişti. Son konvoy ile insani yardım taşıyan 3 konvoy Gazze’ye ulaşmış oldu. Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin ihtiyaçlarının karşılanması için günde 100 kamyonun sınırdan geçmesi gerektiği belirtildi.

KAPIDA 200'E YAKIN TIR VAR

Refah Sınır Kapısı'nda 200'e yakın insani yardım tırı bekliyor. Sınırdan ne kadar sınırın geçip geçmeyeceği ise bugün belli olacak.

TÜRKİYE'DEN GAZZE'YE YARDIM ELİ

20 Hekim ve tıbbi malzeme taşıyan uçak Mısır'a geçti. Mısır'daki makamlarla görüşülecek yardımların peyderpey ulaştırılacağı bilgisi verildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar ile 4 sorti ilaç ve ihtiyaç malzemesi gönderildi.



