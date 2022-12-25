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Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör ataması yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 6 üniversiteye yeni rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki hangi üniversitelere rektör atamaları yapıldı? İşte Rektör atamaları Aralık 2022.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rektör ataması son dakika: hangi üniversiteye yeni rektör atandı? Rektörü değişen üniversiteler
Resmi Gazete öğretmen atamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 6 üniversitenin rektörü değişti. Atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Naci Çağlar, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Çakmak, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Bakan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cem Zorlu, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Kul ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mümin Şahin atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince yaptı.

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