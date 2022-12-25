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Milli Eğitim Bakanı Özer’den flaş öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok." ifadesini kullandığı yönündeki iddiaların asılsız olduğu bildirildi. Peki yeni öğretmen ataması yapılacak mı? 2023 yılı için öğretmen atamaları olacak mı, böyle bir çalışma var mı? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni öğretmen ataması yapılacak mı? 2023 yılı için öğretmen atamaları olacak mı?
2023 öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Öğretmen atamalarına ilişkin tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 2023 yılında öğretmen ataması olup olmayacağını merak eden binlerce aday, gündemden gelen son gelişmeler takip ediyor. Bakan Özer yaptığı son açıklamada öğretmen atamalarına değinmişti. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

2023 öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, bir gazetede yayımlanan ve Bakan Mahmur Özer'e atfedilen, "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok." iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, "Sayın Bakanımızın böyle bir ifadesi olmamıştır. Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu. Buna göre; 2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama yapılacak olan çalışmaların ardından duyurulacak.

  • Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son olarak öğretmen atamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti; "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2020'de 53 ilde özel eğitim anaokulu bulunmadığını belirterek, "Şu anda tüm illerimizde var ve sayıyı da 145'e çıkardık. 2023'te, inşallah, sayıyı 350'ye çıkaracağız." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 3 bin anaokulu yapmak için yola çıktıklarını belirten Özer, "Bir yandan 3 bin yeni anaokulu yaparak, bir taraftan da atıl kapasiteyi kullanarak okuldaki boş sınıfları ana sınıfı yaptık. Bir yılda 6 bin 4, yani hedefimizin iki katı anaokulu kapasitesi oluşturduk. 3 yaştaki okullaşma oranları yüzde 9'dan yüzde 16'ya, 4 yaştaki yüzde 16 olan okullaşma oranı yüzde 37'ye, 5 yaştaki yüzde 65 olan okullaşma oranı yüzde 99'a çıktı." diye konuştu.

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