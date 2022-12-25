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BİLSEM kursları başlıyor: Öğretmen ve öğrenci başvuru tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, yarıyıl tatilinde ücretsiz kurs düzenleyecek. MEB, 21 Ocak- 5 Şubat günleri arasında matematik, İngilizce, bilim ve sanat alanında dört farklı kurs açacak. Ocak ayı başında ise öğrencilerin yarıyıl tatili ücretsiz burs başvuruları alınacak. Matematik ve İngilizce kursları için öğrenci başvuruları 12-17 Ocak tarihleri arasında alınacak. Peki BİLSEM kursları öğretmen başvuruları ne zaman? BİLSEM öğretmen başvuruları nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte BİLSEM destekleme ve yetiştirme kurs başvuruları, ders saatlerine ilişin tüm detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
BİLSEM öğretmen başvuruları ne zaman? MEB BİLSEM öğretmen başvuruları nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
MEB BİLSEM öğretmen başvuruları ne zaman?

2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 20 Ocak Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 6 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarıyıl tatili için başvurularını 9 Ocak'ta başlatacakları ücretsiz kurslara öğrenci ve öğretmenlerin bulundukları illerde katılabileceklerini açıkladı.

BİLSEM Matematik ve İngilizce kursları için öğretmen başvuruları ne zaman?

  • Matematik ve İngilizce kursları için öğretmen başvuruları 7-11 Ocak, öğrenci başvuruları 12-17 Ocak tarihleri arasında alınacak. BİLSEM kursları takviminde ise öğretmenler başvurularını 2-6 Ocak, öğrenciler 9-13 Ocak tarihleri arasında yapacak.

BİLSEM Matematik ve İngilizce kursları hangi sınıflara var?

  • Matematik ve İngilizce derslerinde açılacak kurslarda 4, 5 ve 6. sınıf, 7 ve 8. sınıf, 9 ve 10. sınıflarla 11 ve 12.sınıflar için beş grupta etkinlik yapılacak. Bir öğrenci bu kursların her ikisine de başvurabilecek. Öğrenciler bir dersten günlük 2, haftada 10, toplamda 20 saatlik programlara dâhil olacak. İki kursa katılan öğrenci, haftada 40 saat ders almış olacak.

BİLSEM kursları
BİLSEM kursları

BİLSEM destekleme ve yetiştirme kursları günlük kaç saat ders var?

BİLSEM destekleme ve yetiştirme kurslarında ise bilim ve sanat alanlarında her bir atölye programı günlük en fazla 4 saat olmak üzere toplam 16 saat olarak planlanacak. Bir öğrenci en fazla iki farklı atölye/ders grubundan BİLSEM destekleme ve yetiştirme kursuna devam edebilecek; haftalık 16, toplamda ise 32 saat atölyelere katılabilecek. BİLSEM kursları 2 ve 12. sınıf aralığındaki tüm öğrencilere açık olacak.

Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?
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Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?
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