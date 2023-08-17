Austral

üç donanım seviyesinde mevcuttur:

Equilibre, Techno

ve

Esprit Alpine

.

Equilibre

donanımı, 17 inç alaşım jantlar, LED farlar, 7 inç dijital gösterge paneli ve 9 inç dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi gibi özelliklerle standart olarak gelir. Techno donanım, 18 inç alaşım jantlar, panoramik açılır tavan, 12,3 inç dijital gösterge paneli ve 10,2 inç dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi gibi özellikler ekler. Esprit Alpine kaplama, 20 inç alaşım jantlar, daha sportif tasarım ve daha gelişmiş bir süspansiyon sistemi gibi özellikler ekler. Türkiye'de

Renault Austral, Techno Esprit Alpine