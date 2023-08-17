Renault Austral Fiyat Listesi 2023 güncel
Renault Austral
, ilk olarak 2023'te piyasaya sürülen yeni bir orta boy SUV. Renault Kadjar'ın halefi ve
Renault-Nissan-Mitsubishi CMF-C
platformuna dayanıyor. Austral, iki hibrit aktarma organıyla sunuluyor: elektrik motorlu 1.2L turboşarjlı 3 silindirli motor ve elektrik motorlu 1.3L turboşarjlı 4 silindirli motor.
Renault Austral özellikleri neler?
Renault Austral özellikleri neler?
Austral
üç donanım seviyesinde mevcuttur:
Equilibre, Techno
ve
Esprit Alpine
.
Equilibre
donanımı, 17 inç alaşım jantlar, LED farlar, 7 inç dijital gösterge paneli ve 9 inç dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi gibi özelliklerle standart olarak gelir. Techno donanım, 18 inç alaşım jantlar, panoramik açılır tavan, 12,3 inç dijital gösterge paneli ve 10,2 inç dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi gibi özellikler ekler. Esprit Alpine kaplama, 20 inç alaşım jantlar, daha sportif tasarım ve daha gelişmiş bir süspansiyon sistemi gibi özellikler ekler. Türkiye'de
Renault Austral, Techno Esprit Alpine
adlı tek bir donanım seviyesinde mevcuttur.
İşte Renault Austral'ın temel özelliklerinden bazıları:
- İki hibrit aktarma organı
- 17-, 18- veya 20-inç alaşım jantlar
- LED farlar ve stop lambaları
- Panoramik açılır tavan
- 7-, 9- veya 10,2 inç dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi
- 12,3 inçlik dijital gösterge paneli
Uyarlanabilir hız sabitleyici, şeritten ayrılma uyarısı ve kör nokta izleme gibi gelişmiş güvenlik özellikleri
Renault Anahtar Teslim Liste Fiyatı
Renault Anahtar Teslim Liste Fiyatı
- Techno mild hybrid 160 hp auto 1.651.000 ₺
- Techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto 1.706.000 ₺
- Techno esprit alpine E-tech full hybrid 200 hp 1.926.000 ₺
Opsiyonlar: Techno
- Tavan Barları 5.000 ₺
- Tavan Paketi (Panoramik Cam Tavan + Tavan Barları) 31.250 ₺
- 19" Komah Elmas Kesim Alüminyum Alaşım Jant 18.750 ₺
- Metalik Renk 7.500 ₺
- Çift Renk Gövde Tavan (Yıldız Siyah Tavan) 19.250 ₺
- Hacim Kazanımlı Yedek Lastik 8.000 ₺
- Panoramik Cam Tavan 26.250 ₺
Techno esprit alpine
Techno esprit alpine
- Koltuk Konfor Paketi (Konfor Paketi + Kayar Arka Koltuklar) 60.250 ₺
- Elektrikli Bagaj Kapağı 11.000 ₺
- Kayar Arka Koltuklar 18.750 ₺
- Metalik Renk 7.500 ₺
- Çift Renk Gövde Tavan (Yıldız Siyah Tavan) 19.250 ₺
- Hacim Kazanımlı Yedek Lastik 8.000 ₺
- Gelişmiş Güvenlik Paketi 21.750 ₺
- Panoramik Cam Tavan 26.250 ₺
- Ayarlanabilir Bagaj Bölmesi 3.000 ₺
- Gelişmiş 4 Control 93.000 ₺
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42 dakika önce