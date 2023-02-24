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Rennes Shakhtar karşısında son dakikada yıkıldı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Rennes evinde Shakhtar Donetsk’i konuk etti. Shakhtar Donetsk 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Rennes’e 1-0 mağlup oldu. Uzatmalara giden maçta 2 gol daha olurken eşitlik bozulmadı ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında Shakhtar Donetsk rakibini 5-4 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Maçın golleri dakika 52’ Toko Ekambi, 106’ İbrahim Salah ve 119’ Jeanuel Belocian’dan geldi. Rennes - Shakhtar Donetsk maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:12 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Rennes 2-1 Shakhtar Donetsk

Rennes 2-1 Shakhtar Donetsk

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Rennes ve Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. Maç Rennes’in 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda bir gol daha bulan Rennes 119’dakika yediği golle yıkıldı ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında Shakhtar Donetsk 5-4 üstünlük sağlayarak tur atladı.

RENNES - SHAKHTAR DONETSK MAÇ ÖZETİ

Rennes - Shakhtar Donetsk maç özetini izlemek için


#Rennes
#Shakhtar Donetsk
#UEFA
#Avrupa Ligi
#son 16
#play-off
#maç özeti
2 saat önce
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