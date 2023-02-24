Rennes 2-1 Shakhtar Donetsk
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Rennes ve Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. Maç Rennes’in 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda bir gol daha bulan Rennes 119’dakika yediği golle yıkıldı ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında Shakhtar Donetsk 5-4 üstünlük sağlayarak tur atladı.
RENNES - SHAKHTAR DONETSK MAÇ ÖZETİ
RENNES - SHAKHTAR DONETSK MAÇ ÖZETİ
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