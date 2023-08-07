UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan organizasyonla gerçekleştirildi. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un ve 3. eleme turunu geçmeleri halinde play-off turunda karşılaşacakları rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Maribor'u elemesi halinde play-off turunda Twente-Riga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Riga FC, Letonya'nın Riga kentinde bulunan Virslīga'da oynayan bir futbol kulübüdür. Riga, Letonya'nın başkentidir. Baltık Denizi'ne şehrin ortasından geçen Daugava Nehri ile açılır. Şehir 56° 58¹ Kuzey Paraleli, 24° 8¹ doğu boylamında yer alır. Riga, Baltık devletleri içinde en büyük şehir olmasının yanı sıra, önemli bir kültür, siyaset, eğitim, finans, ticaret ve endüstri merkezidir.