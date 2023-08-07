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Riga nerenin takımı?

Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe, Maribor'u elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente-Riga eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Peki Riga nerenin, hangi ülkenin takımı? Riga oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Riga takımına ilişkin detaylar.

15:34 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Riga nerenin, hangi ülkenin takımı? Riga oyuncu kadrosunda kimler var?

Riga nerenin, hangi ülkenin takımı? Riga oyuncu kadrosunda kimler var?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan organizasyonla gerçekleştirildi. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un ve 3. eleme turunu geçmeleri halinde play-off turunda karşılaşacakları rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Maribor'u elemesi halinde play-off turunda Twente-Riga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Riga nerenin, hangi ülkenin takımı?

Riga FC, Letonya'nın Riga kentinde bulunan Virslīga'da oynayan bir futbol kulübüdür. Riga, Letonya'nın başkentidir. Baltık Denizi'ne şehrin ortasından geçen Daugava Nehri ile açılır. Şehir 56° 58¹ Kuzey Paraleli, 24° 8¹ doğu boylamında yer alır. Riga, Baltık devletleri içinde en büyük şehir olmasının yanı sıra, önemli bir kültür, siyaset, eğitim, finans, ticaret ve endüstri merkezidir.

Riga oyuncu kadrosu

  1. Maksims Uvarenko
  2. Antons Kurakins
  3. Krišs Kārkliņš
  4. Felipe Brisola
  5. Ritvars Rugins
  6. rmands Pētersons
  7. Aleksejs Višņakovs
  8. Arturs Karasausks (Pafos'tan kiralık)
  9. Roberts Ozols
  10. Vladislavs Gabovs
  11. Oļegs Laizāns (Kaptan)
  12. Nils Puriņš
  13. Vladislavs Fjodorovs
  14. Kamil Biliński
  15. Darko Lemajić
  16. Ivans Lukjanovs
  17. Tomislav Šarić
  18. Stefan Panic
  19. Aldis Polis
  20. Antonijs Černomordijs
  21. Herdi Prenga
  22. Minori Sato
  23. Davit Skhirtladze
  24. Joël Bopesu
  25. Kévin Bérigaud (Pafos'tan kiralık)
  26. Roman Debelko
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19 dakika önce
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