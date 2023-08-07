Riga nerenin, hangi ülkenin takımı? Riga oyuncu kadrosunda kimler var?
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan organizasyonla gerçekleştirildi. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un ve 3. eleme turunu geçmeleri halinde play-off turunda karşılaşacakları rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Maribor'u elemesi halinde play-off turunda Twente-Riga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Riga nerenin, hangi ülkenin takımı?
Riga FC, Letonya'nın Riga kentinde bulunan Virslīga'da oynayan bir futbol kulübüdür. Riga, Letonya'nın başkentidir. Baltık Denizi'ne şehrin ortasından geçen Daugava Nehri ile açılır. Şehir 56° 58¹ Kuzey Paraleli, 24° 8¹ doğu boylamında yer alır. Riga, Baltık devletleri içinde en büyük şehir olmasının yanı sıra, önemli bir kültür, siyaset, eğitim, finans, ticaret ve endüstri merkezidir.
Riga oyuncu kadrosu
- Maksims Uvarenko
- Antons Kurakins
- Krišs Kārkliņš
- Felipe Brisola
- Ritvars Rugins
- rmands Pētersons
- Aleksejs Višņakovs
- Arturs Karasausks (Pafos'tan kiralık)
- Roberts Ozols
- Vladislavs Gabovs
- Oļegs Laizāns (Kaptan)
- Nils Puriņš
- Vladislavs Fjodorovs
- Kamil Biliński
- Darko Lemajić
- Ivans Lukjanovs
- Tomislav Šarić
- Stefan Panic
- Aldis Polis
- Antonijs Černomordijs
- Herdi Prenga
- Minori Sato
- Davit Skhirtladze
- Joël Bopesu
- Kévin Bérigaud (Pafos'tan kiralık)
- Roman Debelko