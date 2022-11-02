Özgün Rıza Akın neden öldü, hastalığı neydi?
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Rıza Akın neden öldü, hastalığı neydi?

Beyin kanaması geçiren oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti. 65 yaşındaki Rıza Akın rahatsızlanınca hemen hastaneye kaldırılmış yapılan kontrollerin ardından beyin kanaması geçirdiği ortaya çıkmıştı. Acil ameliyata alınan oyuncunun tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu. Tiyatroyla Adana Halkevi'nde ortaokul yıllarında tanıştı. 1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nu kurdu ve beş yıl oranın sanat danışmanlığını yaptı. 2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan Kuartet adlı filmiyle oyunculuğa döndü. Peki Rıza Akın kimdir, nereli? Rıza Akın hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte haberin detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıza Akın kimdir, nereli kaç yaşında? Rıza Akın hayatı, biyografisi, özgeçmişi
Rıza Akın kimdir, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte Rıza Akın hayatı-biyografisi

Birçok projede yer alan en son 'Sevmedim Deme' filmiyle beyaz perdede boy gösteren oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti. Menderes Samancılar'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurdu: Canım kardeşim Rıza Akın'ı kaybettik.

Rıza Akın neden öldü, hastalığı neydi?

65 yaşındaki Rıza Akın rahatsızlanınca hemen hastaneye kaldırılmış yapılan kontrollerin ardından beyin kanaması geçirdiği ortaya çıkmıştı. Hemen ameliyata alınan usta oyuncunun tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu.

Menders Samancılar yaptığı paylaşımda Rıza Akın'ın son durumunu paylaşmıştı: "Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda. Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Kardeşim bunu da atlatacaktır. Sonuna kadar tüm doktorlarımıza inanıyor ve güveniyoruz."

Rıza Akın kimdir, nereli?
Rıza Akın kimdir, nereli?

Rıza Akın kimdir?

Rıza Akın, 15 Eylül 1957 tarihinde Adana'da doğdu. Adana Tiyatro Derneğinin yönetim kurulu üyesiydi. 15 Eylül 1957 tarihinde Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Tiyatroyla Adana Halkevi'nde ortaokul yıllarında tanıştı (Adana'nın Tiyatro Tarihi - Doç. Nurhan Tekerek). Tiyatro için Ankara'ya taşındı. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Tiyatro yaşantısına (1969-1977) ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazetecilik yapmaya başladı. Tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana'da sürdürdü.

1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nu kurdu ve beş yıl oranın sanat danışmanlığını yaptı. 2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan Kuartet adlı filmiyle oyunculuğa döndü.

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında memleketi Adana’ya gelen oyuncu Rıza Akın, 5 Nisan 2019 tarihinde, Hadırlı Mahallesi’ndeki portakal bahçesinde Japon Miho Shimotashiro ile evlendi.

Oyuncu Rıza Akın
Oyuncu Rıza Akın

Rıza Akın hangi dizi ve filmlerde oynadı?

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