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Rize'de kar yağışı etkili oluyor

Rize'de etkili olan kar yağışı dolayısıyla 281 köye ulaşım sağlanamıyor. Rize Belediyesi ekipleri, iş makineleri yardımıyla mahalle aralarındaki yolları ve ana caddeleri temizleme çalışması yürütüyor. Meteoroloji bölgede kar yağışının etkisini sürdüreceğini bildiriyor. Rize 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

15:09 . 16/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Rize 5 günlük hava durumu

Rize 5 günlük hava durumu

#Rize
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#kış
#fırtına
#meteoroloji
#Belediye
23 dakika önce
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Rize'de kar yağışı etkili oluyor
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