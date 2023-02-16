Rize 5 günlük hava durumu

Sinop ve ilçelerine bağlı köy kesimlerinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Ekipler gece boyunca kar etkili olan ana yolları tuzlama ve temizleme çalışmaları sürdürürken, kar yağışı 8 ilçede toplam 170 köy yolunu ulaşıma kapattı. Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için tüm ilçelerde toplam 55 iş makinesi ve 113 personelin, öncelikle ana yollar ve acil ihbarlar olmak üzere çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Sinop 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.