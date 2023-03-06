Rize 5 günlük hava durumu

Rize’de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinde etkili olan ve etkisini devam ettiren fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu.

Güneysu ilçesinde ise bir evin çatısı koparak Güneysu-Merkez kara yoluna uçtu. Temizlik çalışmasının ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı.

Kalkandere ve Ardeşen ilçelerine bağlı bazı köylerde de çatı kopmalarının olduğu kaydedildi.