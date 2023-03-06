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Fırtına Rize’de hayatı olumsuz etkiliyor

Rize’de sabah saatlerinde etkili olan ve etkisini devam ettiren fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Binalardan uçan çatı parçaları park halindeki araçların üzerine düşerek maddi hasar oluşturdu. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle uçan malzemeler Güneysu-Rize otoyolunu kısmen trafiğe kapattı. Rize 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

16:20 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Rize 5 günlük hava durumu

Rize 5 günlük hava durumu

Rize’de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinde etkili olan ve etkisini devam ettiren fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu.

RİZE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Rize 5 günlük hava durumu için

KUVVETLİ RÜZGAR NEDENİYLE BAZI EV VE İŞYERLERİNİN ÇATISI UÇTU

İl genelinde sabah saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar sonucu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu çatısının bir kısmı koparak okul bahçesine düştü.

Güneysu ilçesinde ise bir evin çatısı koparak Güneysu-Merkez kara yoluna uçtu. Temizlik çalışmasının ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı.

Kalkandere ve Ardeşen ilçelerine bağlı bazı köylerde de çatı kopmalarının olduğu kaydedildi.

Yetkililer, rüzgar ve yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini belirterek, vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.


#Rize
#fırtına
#meteoroloji
#hava durumu
#Güneysu
2 saat önce
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Fırtına Rize’de hayatı olumsuz etkiliyor
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