CHP Rize milletvekili aday listesi
Türkiye 14 Mayıs’ta sandık başına gidiyor. CHP’nin Rize ve diğer illerdeki milletvekili adayları da belli oldu. 14 Mayıs 2023 Pazar günü 64 milyon 191 bin 285 milyon seçmen 28. dönem milletvekillerini seçmek için 195 bin 705 sandıkta oy kullanacak. CHP’nin Rize milletvekili adayları da belli oldu. İşte isim isim 2023 milletvekili genel seçimi CHP Rize milletvekili adayları listesi ve detaylar…
CHP Rize milletvekili adayları isim listesi
- 1. Tahsin Ocaklı
- 2. Köksal Toptan (İYİ Parti)
- 3. Mehmet Yıldız (Saadet Partisi)
Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belli oldu
Siyasi partiler ve ittifakların 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi.
Kura çekimi sonuçlarına göre siyasi partiler ve ittifakların sıralaması şu şekilde oldu:
- "Yeni Türkiye Partisi 1, Türkiye Değişim Partisi 2, Millet Partisi 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 4, Sosyalist Güç Birliği İttifakı 5, Genç Parti 6, Memleket Partisi 7, Cumhur İttifakı 8, Emek ve Özgürlük İttifakı 9, Büyük Türkiye Partisi 10, Adalet Birlik Partisi 11, Anavatan Partisi 12, Yenilik Partisi 13, Halkın Kurtuluş Partisi 14, Milli Yol Partisi 15, Vatan Partisi 16, Güç Birliği Partisi 17, Millet İttifakı 18, Ata İttifakı 19, Bağımsız Türkiye Partisi 20."
İttifaklar içerisinde sıralama ayrıca belirlendi
Kura çekiminde ikinci aşamada ittifakların kendi içerisindeki sıralaması ise şu şekilde oldu:
- Ata İttifakı'nda; Adalet Partisi 1, Zafer Partisi 2. sıra.
- Cumhur İttifakı'nda; Büyük Birlik Partisi 1, AK Parti 2, Yeniden Refah Partisi 3, Milliyetçi Hareket Partisi ise 4. sıra.
- Emek ve Özgürlük İttifakı'nda; Yeşil Sol Parti 1, Türkiye İşçi Partisi 2. sıra.
- Millet İttifakı'nda; Gelecek Partisi 1, Demokrat Parti 2, DEVA Partisi 3, CHP 4, İYİ Parti 5 ve Saadet Partisi 6. sıra.
- Sosyalist Güç Birliği İttifakı'nda; Türkiye Komünist Partisi 1, Türkiye Komünist Hareketi 2 ve Sol Parti 3. sıra.