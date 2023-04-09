Türkiye 14 Mayıs’ta sandık başına gidiyor. CHP’nin Rize ve diğer illerdeki milletvekili adayları da belli oldu. 14 Mayıs 2023 Pazar günü 64 milyon 191 bin 285 milyon seçmen 28. dönem milletvekillerini seçmek için 195 bin 705 sandıkta oy kullanacak. CHP’nin Rize milletvekili adayları da belli oldu. İşte isim isim 2023 milletvekili genel seçimi CHP Rize milletvekili adayları listesi ve detaylar…