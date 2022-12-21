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Rize TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları belli oldu mu?

Rize TOKİ arsa sonuçları için bekleyiş devam ediyor. 250 bin sosyal konut kuraları 7 Kasım’da Şırnak ile başlamıştı. TOKİ evlerin kura çekilişleri devam ederken, arsa kura tarihleri de sorgulanmaya başlandı. 300 arsa kontenjanının verildiği Rize müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Peki Rize TOKİ arsa başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Rize arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rize TOKİ Arsa Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Rize TOKİ müstakil, hisseli arsa Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
Rize TOKİ arsa kura sonuçları

Rize TOKİ konut kuraları çekildi. TOKİ arsa başvurusu sona erdi. Proje kapsamında arsa için 1 milyon 177 bin 56 başvuru yapıldığını kaydeden Bakan Kurum, “Müstakil arsa için 956 bin 79, müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu. İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru var. Şimdiden hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı. Peki Rize TOKİ arsa başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? Rize TOKİ 2022 arsa başvuru sonuçları isim listesi nereden açıklanacak?

Rize TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde yapıldı. 17-25 Aralık tarihleri arasında TOKİ dördüncü etap kuraları çekiliyor. TOKİ konut kuraları etap etap gerçekleştiriliyor. Rize TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Rize TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Rize kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Rize TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

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