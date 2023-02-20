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Roma evinde Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etti

İtalya Serie A 23. haftasında Roma evinde Hellas Verona’yı konuk etti. Maç ev sahibi ekip Roma’nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Gol dakika 45’de Ola Solbakken’den geldi. Milli futbolcu Zeki Çelik maça 70. dakika dahil oldu. Roma bu sonuçla puanını 44’e çıkararak 3. sırada yer aldı. Roma - Hellas Verona maç özetini izlemek ve İtalya Serie A puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:30 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Roma 1-0 Hellas Verona

Roma 1-0 Hellas Verona

İtalya Serie A 23. haftasında Roma ve Hellas Verona karşı karşıya geldi. Maç Roma’nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Milli futbol Zeki çelik maça dakika 70’den sonra dahil oldu. Maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ROMA - HELLAS VERONA MAÇ ÖZETİ

Roma - Hellas Verona maç özetini izlemek için

İTALYA SERİE A PUAN DURUMU




#Roma
#Hellas Verona
#Zeki Çelik
#maç özeti
#puan durumu
#İtalya Serie A
2 saat önce
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Roma evinde Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etti
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