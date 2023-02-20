Fransa Lig 1 24. haftasında Toulouse deplasmanda Marsilya’yı konuk etti. Milli futbolcu Cengiz Ünder’in 72 dakika forma giydiği maçta Marsilya rakibini 3-2 mağlup etti. Goller dakika 3’ Thijs Dallinga, 52’ Chancel Mbemba, 59’ Cengiz Ünder, 78’ Nuno Tavares ve 87’ Ado Onaiu’dan geldi. Bu sonuçla Marsilya lider PSG ile arasındaki puan farkını 5’e düşürdü. Toulouse - Marsilya maç özetini izlemek ve Fransa Lig 1 puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.