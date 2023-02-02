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Cremonese, Roma’yı eleyerek yarı finale yükseldi

İtalya Kupası çeyrek finalinde Roma evinde Cremonese’yi konuk etti. Zorlu deplasmanda imkansızı başaran Cremonese Roma’yı 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Roma büyük bir şoka uğrayarak kupaya veda etti. Bu sene İtalya Serie A’da 20 maçta galibiyet yüzü görmeyen Cremonese bu galibiyetle moral buldu. Roma - Cremonese maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

10:52 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Roma 1-2 Cremonese

Roma 1-2 Cremonese

#Roma
#Cremonese
#İtalya Kupası
#çeyrek final
#yarı final
#maç özeti
2 saat önce
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Cremonese, Roma’yı eleyerek yarı finale yükseldi
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