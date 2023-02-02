İtalya Kupası çeyrek finalinde Roma evinde Cremonese’yi konuk etti. Zorlu deplasmanda imkansızı başaran Cremonese Roma’yı 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Roma büyük bir şoka uğrayarak kupaya veda etti. Bu sene İtalya Serie A’da 20 maçta galibiyet yüzü görmeyen Cremonese bu galibiyetle moral buldu. Roma - Cremonese maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.
10:52 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Roma 1-2 Cremonese
İtalya Kupası çeyrek finalinde Roma ve Cremonese karşı karşıya geldi. Cremonese dakika 25’ Cyriel Dessers (pen.) ve 49’ Zeki Çelik (k.k.)’in kendi kalesine attığı golle rakibini 2-1 mağlup etti.
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