Roma 2-0 Real Sociedad
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Roma ve Real Sociedad karşı karşıya geldi. Maç Roma’nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
ROMA - REAL SOCİEDAD MAÇ ÖZETİ
ROMA - REAL SOCİEDAD MAÇ ÖZETİ
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