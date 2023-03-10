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Roma evinde rahat kazandı: Roma 2-0 Real Sociedad

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Roma evinde Real Sociedad’ı konuk etti. Jose Mourinho’nun öğrencileri maçı 2-0 kazandı. Goller dakika 13’ Stephan El Shaarawy ve 87’ Marash Kumbulla’dan geldi. Roma ikinci yarının ilk 15 dakikasında toplam 4 değişiklik yaparken Real Sociedad’da eski Trabzonspor’lu golcü Alexander Sörloth 67’ dakikada oyundan çıktı. Roma - Real Sociedad maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:10 . 10/03/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Roma 2-0 Real Sociedad

Roma 2-0 Real Sociedad

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Roma ve Real Sociedad karşı karşıya geldi. Maç Roma’nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

ROMA - REAL SOCİEDAD MAÇ ÖZETİ

Roma - Real Sociedad maç özetini izlemek için


#Roma
#Real Sociedad
#UEFA
#Avrupa Ligi
#El Shaarawy
1 saat önce
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Roma evinde rahat kazandı: Roma 2-0 Real Sociedad
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