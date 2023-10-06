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Roma evinde İsviçre ekibi Servette'yi 4-0 mağlup etti | ÖZET

UEFA Avrupa Ligi G Grubu 2. haftasında Roma evinde İsviçre ekibi Servette’yi konuk etti. Maç Roma’nın 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 21’ Romelu Lukaku, 46’ ve 59’ Andrea Belotti (2), 52’ Lorenzo Pellegrini’den geldi. Roma bu sonuçla grupta 2. galibiyetini alarak 6 puana ulaştı. Roma - Servette maç özetini izlemek ve UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:39 . 6/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Roma 4-0 Servette Maç Özeti

Roma 4-0 Servette Maç Özeti

Roma, UEFA Avrupa Ligi G Grubu 2. haftasında evinde Servette ile karşılaştı. Roma maçtan 4-0’lık farklı skorla ayrıldı. Galibiyet golleri Lukaku, Belotti ve Pellegrini’den geldi. Roma 2’de 2 yaparak 6 puana ulaştı. Roma - Servette maç özeti ve UEFA Avrupa Ligi gecenin toplu sonuçları haberimizde.

ROMA - SERVETTE MAÇ ÖZETİ

Roma - Servette maç özetini izlemek için

ROMA - SERVETTE MAÇ SONUCU

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ SONUÇLARI

UEFA AVRUPA LİGİ GOL KRALLIĞI


Beşiktaş, Lugano karşısında 2-0 öne geçtiği maçta son 10 dakikada 3 gol yedi | ÖZET
Beşiktaş, Lugano karşısında 2-0 öne geçtiği maçta son 10 dakikada 3 gol yedi | ÖZET

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. haftasında Beşiktaş evinde İsviçre ekibi Lugano'yu konuk etti. Temsilcimiz Beşiktaş 2-0 öne geçtiği maçta kalesinde son 10 dakikada 3 gol görerek maçtan 3-2 mağlup ayrıldı. Valentin Rosier 61. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Beşiktaş'ın golleri dakika 39' ve 52' Vincent Aboubakar'dan geldi. Lugano'nun golleri ise 81' Ignacio Aliseda, 86' Shkelqim Vladi, 90' Eric Bailly'den geldi. Beşiktaş bu sonuçla grupta ilk mağlubiyetini alarak 1 puanla 3. sırada yer aldı. Lugano ise 4 puanla 1. sırada yer aldı. Beşiktaş - Lugano maç özeti ve UEFA Avrupa Konferans Ligi grupların güncel puan durumları haberimizde.






#Roma
#Servette
#UEFA Avrupa Ligi
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