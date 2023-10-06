Roma 4-0 Servette Maç Özeti
Roma, UEFA Avrupa Ligi G Grubu 2. haftasında evinde Servette ile karşılaştı. Roma maçtan 4-0’lık farklı skorla ayrıldı. Galibiyet golleri Lukaku, Belotti ve Pellegrini’den geldi. Roma 2’de 2 yaparak 6 puana ulaştı. Roma - Servette maç özeti ve UEFA Avrupa Ligi gecenin toplu sonuçları haberimizde.
ROMA - SERVETTE MAÇ ÖZETİ
ROMA - SERVETTE MAÇ ÖZETİ
ROMA - SERVETTE MAÇ SONUCU
ROMA - SERVETTE MAÇ SONUCU
UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU
UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU
UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ SONUÇLARI
UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ SONUÇLARI
UEFA AVRUPA LİGİ GOL KRALLIĞI
UEFA AVRUPA LİGİ GOL KRALLIĞI
#Roma
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#UEFA Avrupa Ligi
2 saat önce