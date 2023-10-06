UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. haftasında Beşiktaş evinde İsviçre ekibi Lugano'yu konuk etti. Temsilcimiz Beşiktaş 2-0 öne geçtiği maçta kalesinde son 10 dakikada 3 gol görerek maçtan 3-2 mağlup ayrıldı. Valentin Rosier 61. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Beşiktaş'ın golleri dakika 39' ve 52' Vincent Aboubakar'dan geldi. Lugano'nun golleri ise 81' Ignacio Aliseda, 86' Shkelqim Vladi, 90' Eric Bailly'den geldi. Beşiktaş bu sonuçla grupta ilk mağlubiyetini alarak 1 puanla 3. sırada yer aldı. Lugano ise 4 puanla 1. sırada yer aldı. Beşiktaş - Lugano maç özeti ve UEFA Avrupa Konferans Ligi grupların güncel puan durumları haberimizde.