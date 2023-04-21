UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Roma ve Feyenoord karşı karşıya geldi. 90 dakikası 2-1 biten maçın uzatmalarında Roma 2 gol bularak maçtan 4-1 galip geldi. Maç özeti haberimizde.

ROMA - FEYENOORD MAÇ ÖZETİ

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HANGİ TAKIMLAR YARI FİNALE YÜKSELDİ?

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final turunda oynanan rövanş karşılaşmalarının ardından yarı finale yükselen 4 takım belli oldu. Rakiplerini elemeyi başaran Sevilla, Juventus, Bayer Leverkusen ve Roma yarı finale çıkma başarısı gösterdi.





Günün dikkat çeken karşılaşmalarında Sevilla 2-2'nin rövanşında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ı evinde 3-0 mağlup etti. Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri 8'inci ve 81'inci dakikalarda Youssef En-Nesyri ve 47'nci dakikada Loic Bade kaydetti. Bu sonucun ardından Sevilla, yarı finale yükselen takımların arasında yerini aldı.





Öte yandan milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Hollanda temsilcisi Feynoord, 1-0 biten ilk maçın ardından rövanş karşılaşmasında konuk olduğu İtalya ekibi Roma'ya normal süresi 2-1 biten karşılaşmada uzatmalarda 4-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Hollanda ekibinde milli oyuncu Orkun Kökçü 120 dakika sahada kaldı.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final turunun sona ermesiyle birlikte yarı final eşleşmeleri de kesinleşti. Bu turda Juventus-Sevilla, Roma-Bayer Leverkusen eşleşmeleri oluştu. UEFA Avrupa Ligi Yarı Final turunda ilk maçlar 11 Mayıs, rövanş karşılaşmaları ise 18 Mayıs'ta oynanacak.











