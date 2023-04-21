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Roma uzatmalarda iki gol bularak turladı: Roma 4-1 Feyenoord

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final 1-0 biten ilk maçın rövanşında Roma evinde Feyenoord’u konuk etti. Maçın 90 dakikası 2-1’lik sonuçla eşitlendi ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda 2 gol bulan ev sahibi Roma 4-1’lik farklı skorla rakibini mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Goller dakika 60’ Leonardo Spinazzola, 80’ Igor Paixao, 89’ Paulo Dyabala, 101’ Stephan El Shaarawy ve 109’ Lorenzo Pellegrini’den geldi. Milli futbolcu Orkun Kökçü maçta 90 dakika forma giydi. Roma - Feyenoord maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

12:04 . 21/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Roma 4-1 Feyenoord Maç Özeti

Roma 4-1 Feyenoord Maç Özeti

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Roma ve Feyenoord karşı karşıya geldi. 90 dakikası 2-1 biten maçın uzatmalarında Roma 2 gol bularak maçtan 4-1 galip geldi. Maç özeti haberimizde.

ROMA - FEYENOORD MAÇ ÖZETİ

Roma - Feyenoord maç özetini izlemek için

HANGİ TAKIMLAR YARI FİNALE YÜKSELDİ?

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final turunda oynanan rövanş karşılaşmalarının ardından yarı finale yükselen 4 takım belli oldu. Rakiplerini elemeyi başaran Sevilla, Juventus, Bayer Leverkusen ve Roma yarı finale çıkma başarısı gösterdi.


Günün dikkat çeken karşılaşmalarında Sevilla 2-2'nin rövanşında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ı evinde 3-0 mağlup etti. Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri 8'inci ve 81'inci dakikalarda Youssef En-Nesyri ve 47'nci dakikada Loic Bade kaydetti. Bu sonucun ardından Sevilla, yarı finale yükselen takımların arasında yerini aldı.


Öte yandan milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Hollanda temsilcisi Feynoord, 1-0 biten ilk maçın ardından rövanş karşılaşmasında konuk olduğu İtalya ekibi Roma'ya normal süresi 2-1 biten karşılaşmada uzatmalarda 4-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Hollanda ekibinde milli oyuncu Orkun Kökçü 120 dakika sahada kaldı.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final turunun sona ermesiyle birlikte yarı final eşleşmeleri de kesinleşti. Bu turda Juventus-Sevilla, Roma-Bayer Leverkusen eşleşmeleri oluştu. UEFA Avrupa Ligi Yarı Final turunda ilk maçlar 11 Mayıs, rövanş karşılaşmaları ise 18 Mayıs'ta oynanacak.




#Roma
#Feyenoord
#UEFA Avrupa Ligi
#Paulo Dyabala
#Orkun Kökçü
44 dakika önce
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