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Barcelona Şampiyonlar Ligi H Grubu son haftasında deplasmanda Royal Antwerp'e 3-2 mağlup oldu | ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. haftasında Barcelona deplasmanda Royal Antwerp’e konuk oldu. Maç Belçika temsilcisi Royal Antwerp’in 3-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 2’ Arthur Vermeeren, 35’ Ferran Torres, 56’ Vincent Janssen, 90+1’ Marc Guiu Paz ve 90+2’ George Ilenikhena’dan geldi. Barcelona bu sonucun ardından 12 puanla averajla 1. sıradan son 16 turuna yükseldi. Royal Antwerp ise tek galibiyetini alarak Şampiyonlar Ligi’ne veda etti. Royal Antwerp - Barcelona maç özetini izlemek ve UEFA Şampiyonlar Ligi güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:02 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. haftasında Barcelona deplasmanda Royal Antwerp’e 3-2 mağlup oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. haftasında Barcelona deplasmanda Royal Antwerp’e 3-2 mağlup oldu.
Barcelona,
H Grubu son haftasında deplasmanda Royal Antwerp ile karşılaştı. Maç ev sahibi Royal Antwerp’in 3-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Royal Antwerp -
maç özeti haberimizde.

ROYAL ANTWERP - BARCELONA MAÇ ÖZETİ

Royal Antwerp - Barcelona maç özetini izlemek için

ROYAL ANTWERP - BARCELONA MAÇ SONUCU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 6. HAFTA TOPLU SONUÇLARI

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI







#Royal Antwerp
#Barcelona
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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