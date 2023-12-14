UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. haftasında Barcelona deplasmanda Royal Antwerp’e 3-2 mağlup oldu.
Barcelona,
H Grubu son haftasında deplasmanda Royal Antwerp ile karşılaştı. Maç ev sahibi Royal Antwerp’in 3-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Royal Antwerp -
maç özeti haberimizde.
ROYAL ANTWERP - BARCELONA MAÇ ÖZETİ
ROYAL ANTWERP - BARCELONA MAÇ ÖZETİ
ROYAL ANTWERP - BARCELONA MAÇ SONUCU
ROYAL ANTWERP - BARCELONA MAÇ SONUCU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 6. HAFTA TOPLU SONUÇLARI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 6. HAFTA TOPLU SONUÇLARI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
#Royal Antwerp
#Barcelona
#UEFA Şampiyonlar Ligi
2 saat önce