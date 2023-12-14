İspanya La Liga 11. haftasında dünyanın en büyük derbisi El Clasico, oynandı. Barcelona evinde Real Madrid’e son dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu. Goller dakika 6’ İlkay Gündoğan, 68’ ve 90+2’ Jude Bellingham’dan (2) geldi. Real Madrid bu sonuçla birlikte puanını 28’e çıkararak liderliğini korudu. Barcelona ise 24 puanla 3. sırada yer aldı. Barcelona - Real Madrid maç özetini izlemek ve İspanya La Liga puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.