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Putin ile Wagner ordusu karşı karşıya! Çatışma çıkacak mı?

Rusya'da' darbe girişiminde son gelişmeler gelmeye devam ediyor. Rusya'da paralı asker grubu Wagner, Rus ordusuna karşı ayaklandı. Wagner'in kurucusu Prigozhin, Rus ordusunun yöneticilerine karşı büyük bir savaşın içine girdiklerini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Putin, son dakika açıklamalarda bulundu. Wagner grubu Rostov'daki Rus Güney Askeri Bölge'nin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. Rusya- Wagner çatışmasında son durum ne? Saldırı yapıldı mı? İşte detaylar...

14:16 . 24/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Rusya- Wagner

Rusya- Wagner

Ukrayna Savaşı'nda aktif görev alan Rus paralı asker grubu Wagner'in şefi Yevgeniy Prigojin Rus ordusunu 'Wagner savaşçılarını yok etmekle' suçladı ve "Ülkenin askeri liderliğinin getirdiği kötülük durdurulmalı" dedi. Prigojin'in Rus ordusunu Wagner'e karşı direnç göstermemeye çağırması sonrası Kremlin harekete geçti.

RUSYA'DA SON DURUM: WAGNER SALDIRISI BAŞLADI MI?

Rusya’nın Ukrayna savaşında rol üstlenen paralı asker grubu Wagner, Putin’e karşı ayaklanma başlattı.

Rusya'nın başkenti Moskova, Rostov ve Voronej bölgelerinde Wagner'in ayaklanması nedeniyle "terörle mücadele operasyonu" rejimi ilan edildi.

Wagner’in kurucusu Yevgeny Prigozhin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un, Wagner askerlerini yok etmek için operasyonlar düzenlediğini iddia etti.

RUS HÜKÜMETİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALDI

Rusya hükümeti ile güvenlik şirketi Wagner arasındaki kriz nedeniyle St. Petersburg'da bulunan Wagner'in genel merkezi önünde Rus güvenlik güçlerinin önlem aldığı görüldü.

WAGNER ORDUSU GÜNEY ASKERİ BÖLGEYİ KONTROL ALTINA ALDI

Rusya'nın başkenti Moskova, Rostov ve Voronej bölgelerinde Wagner krizi nedeniyle "terörle mücadele operasyonu" rejimi ilan edildi. Rostov-on-Don kentinde Wagner savaşçılarının zırhlı araçlarla, tanklarla Rus Güney Askeri Bölge Karargah binası çevresinde konuşlandı. Sokaklarda ise kritik noktaları kontrol etmeye çalışan Wagner grubu üyelerinin hareketliliği görüntülendi.

Wagner grubu Rostov'daki Rus Güney Askeri Bölge'nin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.


Rusya'da darbe kalkışması: Paralı asker grubu Wagner Putin yönetimine başkaldırdı
Rusya'da darbe kalkışması: Paralı asker grubu Wagner Putin yönetimine başkaldırdı

Rus paralı asker grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yönetimini hedef alarak, "Bu gece, Rusya’yı zora sokan hainlere ve suçlulara dersini vereceğiz. Sergey Şoygu Kızıl Meydan'da asılacak." dedi. 'Darbe' söylentilerine neden olan gelişme sonrası Moskova borsasında büyük bir düşüş yaşandı. Kremlin Sarayı, "Putin, Wagner ile ilgili durumun farkında ve gerekli tüm önlemleri aldı." açıklamasında bulundu. Rusya Federal Güvenlik Servisi "silahlı isyan" suçlamasıyla Wagner üyeleri hakkında ceza davası açtı. Öte yandan Rusya'nın çeşitli noktalarında olası bir kalkışmaya karşı ordu sokağa inerek devriye atmaya başladı. Prigojin, silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne sürdü. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısa süre sonra açıklama yapacağını söyledi


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