Rusya- Wagner
Ukrayna Savaşı'nda aktif görev alan Rus paralı asker grubu Wagner'in şefi Yevgeniy Prigojin Rus ordusunu 'Wagner savaşçılarını yok etmekle' suçladı ve "Ülkenin askeri liderliğinin getirdiği kötülük durdurulmalı" dedi. Prigojin'in Rus ordusunu Wagner'e karşı direnç göstermemeye çağırması sonrası Kremlin harekete geçti.
RUSYA'DA SON DURUM: WAGNER SALDIRISI BAŞLADI MI?
Rusya’nın Ukrayna savaşında rol üstlenen paralı asker grubu Wagner, Putin’e karşı ayaklanma başlattı.
Rusya'nın başkenti Moskova, Rostov ve Voronej bölgelerinde Wagner'in ayaklanması nedeniyle "terörle mücadele operasyonu" rejimi ilan edildi.
Wagner’in kurucusu Yevgeny Prigozhin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un, Wagner askerlerini yok etmek için operasyonlar düzenlediğini iddia etti.
RUS HÜKÜMETİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALDI
Rusya hükümeti ile güvenlik şirketi Wagner arasındaki kriz nedeniyle St. Petersburg'da bulunan Wagner'in genel merkezi önünde Rus güvenlik güçlerinin önlem aldığı görüldü.
WAGNER ORDUSU GÜNEY ASKERİ BÖLGEYİ KONTROL ALTINA ALDI
Rusya'nın başkenti Moskova, Rostov ve Voronej bölgelerinde Wagner krizi nedeniyle "terörle mücadele operasyonu" rejimi ilan edildi. Rostov-on-Don kentinde Wagner savaşçılarının zırhlı araçlarla, tanklarla Rus Güney Askeri Bölge Karargah binası çevresinde konuşlandı. Sokaklarda ise kritik noktaları kontrol etmeye çalışan Wagner grubu üyelerinin hareketliliği görüntülendi.
Wagner grubu Rostov'daki Rus Güney Askeri Bölge'nin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.