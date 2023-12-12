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Saatler geri alınacak mı? Türkiye kış saati uygulamasına tekrar mı geçecek?

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yapılan kış saati uygulamasının ülkemizde bu yıl uygulanıp uygulanmayacağı gündeme geldi. Genellikle ekim ayının son hafta sonunda yapılan ve mart ayının son hafta sonunda sona eren kış uygulaması 2016 yılından beri ülkemizde uygulanmıyor. 26 Mart 2016 tarihinden itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması şeklinde başlayan yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırıldı. Peki, yaz/kış saati uygulaması arasındaki fark nedir, nasıl ortaya çıktı? İşte detaylar.

16:18 - 12/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Kalıcı yaz saati uygulamasının iptali için TBMM'ye kanun teklifi verildi.
Kalıcı yaz saati uygulamasının iptali için TBMM'ye kanun teklifi verildi.

Kış saat uygulamasına bu sene geçilip geçilmeyeceği vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Tüm dünyada 29 Ekim Pazar günü itibarıyla kış saati uygulamasına geçildi. Ülkemizde son olarak 2016 yılında uygulanan kış saati uygulaması Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan "30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması" ibaresi yürürlükten kaldırıldı. Peki, yaz-kış saati uygulaması nedir, ne işe yarar? İşte sorunun cevabı.

SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK?

Dünya genelinde saatlerin geri alınacağı tarih 29 Ekim Pazar günü olacak.

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINDI MI?

Türkiye'de kış saati uygulaması uygulanmayacak. Dolayısıyla saatler geri alınmayacak. Son olarak Bakanlar kurulu kararıyla yaz saati uygulaması 28 Ekim 2018 yılında kadar devam etti.

Türkiye 5 yıldır kış saati uygulamasına devam ediyor.

YAZ - KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR, ARASINDAKİ FARK NE?

Gün ışığından etkili şekilde yararlanmak amacıyla yaz ve kış saati uygulamaları mevcuttur. Saatler bir saat ileri alındığında yaz saati, bir saat geri alındığında da kış saati başlar.

Dünya genelinde saatler 2023 yılında 29 Ekim Pazar günü geri alındı.

Uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır.

TÜRKİYE'DE KIŞ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN, NEDEN KALDIRILDI?

Türkiye'de, kış saati uygulaması bir süredir geçerli değil. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 26 Mart 2016 tarihinden itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması şeklinde başlayan uygulamanın yıl boyu sürdürülmesine karar verilmişti.

2018 yılında çıkan Cumhurbaşkanı kararı ile de yaz saati uygulaması kalıcı hale getirildi.

YAZ/KIŞ SAATİ UYGULAMASI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Gün ışığından daha çok faydalanmak için yaz/kış saati uygulamasına ilk geçen ülke 1916 yılında Almanya oldu. ABD'de ise ilk olarak 1918'de Başkan Woodrow Wilson tarafından yürürlüğe sokuldu. Benjamin Franklin, Amerika Birleşik Devletleri'nden Fransa'ya elçi olarak yollandığı sırada, Paris halkının mum israfını önlemesi ve gün ışığından daha çok yararlanması için The Journal of Paris adlı gazetede imzasız bir mektup yayımladı.

1784 yılında Fransa hükümetine israfı önlemesi için yeni bir vergi paketi olarak önerdi. Panjurları vergilemek, mumları karneye bağlamak ve insanları gün doğumu sırasında kilise çanları ve top ateşiyle uyandırmak gibi öneriler içermekteydi. Sonradan ABD'ye döndüğünde saatlerin kışın geri alınması yazın da ileri alınmasıyla gün ışığından daha çok faydalanacağını ispatlayarak bu işin mucidi olarak tarihe geçti.



#kış saati uygulaması
#yaz saati uygulaması
#Türkiye
1 saat önce
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