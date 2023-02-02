Recep ayına girilmesi ile birlikte inananlar Recep ayı içerisindeki önemli gün ve geceleri idrak etmek için araştırma yapıyor. Yüce Allah; kullarına çok acıdığı, merhamet ettiği için, bazı günlere, gecelere ve aylara kıymet vermiş, bu zamanlarda yapılan dua ve tövbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Bunlardan biri de Recep ayının 13. 14. ve 15. günleridir. Peki 2023 Recep ayının Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) olarak da ifade edilen 13. 14. ve 15. günleri hangi tarihe geliyor? İşte detaylar...