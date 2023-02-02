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Şaban ayı ne zaman başlayacak 2023?

Mubarek üç ayları 23 Ocak'ta başladı. Üç ayların ilk ayı Recep ayından sonra Şaban ayı gelmektedir. Peki, 2023 Şaban ayı ne zaman hangi tarihte başlayacak?

15:18 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Şaban ayı 2023

Şaban ayı 2023

Recep ayı ile Üç Aylar'ı karşılayan Müslümanlar, ibadetlerini yerine getirmeye devam ediyor. Şaban ayının başlangıc tarihi merak kazandı.

2023 ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şaban ayı, 21 Şubat 2023 Salı günü başlayacak.

BERAT GECESİ NE ZAMAN 2023?

Şaban ayının 15. gecesi ise Berat gecesi olarak idrak edilecek. Berat Kandili, 2023 yılında 6 Mart Pazartesi gününe denk geliyor.

ŞABAN AYININ 13, 14, 15. GÜNÜ NE ZAMAN?

21 Şubat : Şaban ayı 1. günü

22 Şubat : Şaban ayı 2. günü

23 Şubat : Şaban ayı 3. günü

24 Şubat : Şaban ayı 4. günü

25 Şubat : Şaban ayı 5. günü

26 Şubat : Şaban ayı 6. günü

27 Şubat : Şaban ayı 7. günü

28 Şubat : Şaban ayı 8. günü

1 Mart : Şaban ayı 9. günü

2 Mart : Şaban ayı 10. günü

3 Mart : Şaban ayı 11. günü

4 Mart : Şaban ayı 12. günü

5 Mart : Şaban ayı 13. günü

6 Mart : Şaban ayı 14. günü

7 Mart : Şaban ayı 15. günü

8 Mart : Şaban ayı 16. günü

9 Mart : Şaban ayı 17. günü

10 Mart : Şaban ayı 18. günü

11 Mart : Şaban ayı 19. günü

12 Mart : Şaban ayı 20. günü

13 Mart : Şaban ayı 21. günü

14 Mart : Şaban ayı 22. günü

15 Mart : Şaban ayı 23. günü

16 Mart : Şaban ayı 24. günü

17 Mart : Şaban ayı 25. günü

20 Mart : Şaban ayı 28. günü

21 Mart : Şaban ayı 29. günü

22 Mart : Şaban ayı 30. günü

23 Mart : Ramazan ayı 1. günü

18 Mart : Şaban ayı 26. günü

19 Mart : Şaban ayı 27. günü

20 Mart : Şaban ayı 28. günü

21 Mart : Şaban ayı 29. günü

22 Mart : Şaban ayı 30. günü

23 Mart : Ramazan ayı 1. günü

ŞABAN AYININ ÖNEMİ

Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadette bulunurlardı. "Şaban benim ayımdır. Şaban günahları temizleyendir" buyurarak kadrini yüceltirdi.

Receb ayı geldiği zaman, "Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl" buyururdu. Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kutsiyetini dile getirmişlerdir.

Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler: "Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?"

Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam, "Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur" cevabını verirler.

Şabanın on beşinci gecesinde (Berat Kandili) Müslümanların Allah tarafından bağışlanacağı umulduğundan bu gecenin özellikle ihya edilmesine ayrı bir önem verilmiştir.



#şaban ayı
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#üç aylar
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