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Şaban ayı 2023
Recep ayı ile Üç Aylar'ı karşılayan Müslümanlar, ibadetlerini yerine getirmeye devam ediyor. Şaban ayının başlangıc tarihi merak kazandı.
Şaban ayı, 21 Şubat 2023 Salı günü başlayacak.
Şaban ayının 15. gecesi ise Berat gecesi olarak idrak edilecek. Berat Kandili, 2023 yılında 6 Mart Pazartesi gününe denk geliyor.
21 Şubat : Şaban ayı 1. günü
22 Şubat : Şaban ayı 2. günü
23 Şubat : Şaban ayı 3. günü
24 Şubat : Şaban ayı 4. günü
25 Şubat : Şaban ayı 5. günü
26 Şubat : Şaban ayı 6. günü
27 Şubat : Şaban ayı 7. günü
28 Şubat : Şaban ayı 8. günü
1 Mart : Şaban ayı 9. günü
2 Mart : Şaban ayı 10. günü
3 Mart : Şaban ayı 11. günü
4 Mart : Şaban ayı 12. günü
5 Mart : Şaban ayı 13. günü
6 Mart : Şaban ayı 14. günü
7 Mart : Şaban ayı 15. günü
8 Mart : Şaban ayı 16. günü
9 Mart : Şaban ayı 17. günü
10 Mart : Şaban ayı 18. günü
11 Mart : Şaban ayı 19. günü
12 Mart : Şaban ayı 20. günü
13 Mart : Şaban ayı 21. günü
14 Mart : Şaban ayı 22. günü
15 Mart : Şaban ayı 23. günü
16 Mart : Şaban ayı 24. günü
17 Mart : Şaban ayı 25. günü
20 Mart : Şaban ayı 28. günü
21 Mart : Şaban ayı 29. günü
22 Mart : Şaban ayı 30. günü
23 Mart : Ramazan ayı 1. günü
18 Mart : Şaban ayı 26. günü
19 Mart : Şaban ayı 27. günü
20 Mart : Şaban ayı 28. günü
21 Mart : Şaban ayı 29. günü
22 Mart : Şaban ayı 30. günü
23 Mart : Ramazan ayı 1. günü
Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadette bulunurlardı. "Şaban benim ayımdır. Şaban günahları temizleyendir" buyurarak kadrini yüceltirdi.
Receb ayı geldiği zaman, "Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl" buyururdu. Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kutsiyetini dile getirmişlerdir.
Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler: "Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?"
Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam, "Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur" cevabını verirler.
Şabanın on beşinci gecesinde (Berat Kandili) Müslümanların Allah tarafından bağışlanacağı umulduğundan bu gecenin özellikle ihya edilmesine ayrı bir önem verilmiştir.