Şaban ayı başlangıcı bu ayda yapılacak olan ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanlar tarafından araştırılıyor. İslam alemi için önemli aylardan olan üç aylar 2023 yılında Receb ayının ilk günü olan 23 Ocak'ta başlamıştı. Recep, Şaban, Ramazan aylarından oluşan üç aylar hicri takvime göre idrak ediliyor. Recep ayının tamamlanmasının ardından üç ayların ikincisi olan Şaban ayı başlayacak. Üç aylar süresince kandiller de ihya ediliyor. Şaban ayı içerisinde ise Berat gecesi de yer alıyor. Peki, Şaban ayı ne zaman 2023, hangi tarihte başlıyor?

2023 ŞABAN AYI NE ZAMAN?

Şaban ayı, 21 Şubat 2023 Salı günü başlayacak. Şaban ayının 15. gecesi ise Berat gecesi olarak idrak edilecek. Berat Kandili, 2023 yılında 6 Mart Pazartesi gününe denk geliyor.

ÜÇ AYLAR İBADETLERİ

Recep ayında dini hayatta önemli yeri olan iki mübarek gece bulunuyor. Bunlardan biri recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaip, diğerinin de yine bu ayın yirmi yedinci gecesine denk gelen Miraç Kandili'dir. Bir gelenek olarak öteden beri bu geceler ihya ediliyor. Bugünlerin gündüzünde oruç tutulurken özel olarak bir ibadet şekli ise yoktur.

Üç ayların ikincisi ise şaban ayıdır. Hz. Peygamber, bu ayı 'Ümmetimin ayı' olarak ifade etmiştir. Hz. Ayşe validemiz 'Peygamberimiz şaban ayında bazen o kadar oruç tutarlardı ki biz Peygamber şaban ayının tamamını oruçlu geçirecek zannederdik. Bazen de bu kadar tutmazlardı' derdi.







