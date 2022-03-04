Özgün Şaban ayında okunması gereken zikirler nelerdir?
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Şaban ayında okunması gereken zikirler nelerdir?

Şaban ayı zikir ve ibadetleri Müslüman aleminin en çok merak ettiği konu haline geldi. Üç aylar içerisinde Mübarek Ramazan ayının öncüsü olan şaban ayı, ibadetleri ile gündemde yer alıyor. Peki, şaban ayında çekilecek zikirler ve üç aylar tesbihi nasıl çekilmeli? İşte, şaban ay için edilecek dua ve zikir listesi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Şaban ayında okunması gereken zikirler nelerdir?
​Şaban ayında okunması gereken zikirler nelerdir?

Müslüman alemi için çok önemli ve manevi değeri olan ayların içerisine girdik. Müslümanlar Şaban ayında tesbihler, zikirler ve ibadetler etmek için bu ayı nasıl daha verimli geçirebiliriz düşüncesiyle hareket ediyor. İbadetlerin vuku bulacağı şaban ayı içerisinde zikirler ve tesbihler büyük önem arz edecek. Peki, Şaban Ayı Zikirleri ve tesbihleri neler olacak? İşte, mübarek şaban ayında çekilecek zikirler ve şaban ayında yapılması gereken ibadetler hakkında her şey.

Peygamberimizin Hadisi:

Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.

"Şaban benim ayımdır."

"Şaban günahları temizleyendir" buyurarak kadrini yüceltirdi.

Receb ayı geldiği zaman da "Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl" buyururdu.

Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.

Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:

"Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?"

Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,

"Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur" cevabını verirler.

Şaban ayında yapılacak ibadetler nelerdir?

  • Şaban ayının ilk on gününde bir defa:
  • Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.
  • Ardından 100 defa:
  • Subhânallâhi’l-Latîf Celle şanüh.
  • Şaban ayının ikinci on gününde bir defa:
  • Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.
  • Ardından 100 defa:
  • Subhânallâhi’r-Razzâk Celle şanüh.
  • Şaban ayının üçüncü on gününde bir defa:
  • Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.
  • Ardından 100 defa:
  • Subhânallâhi’l-Azîz Celle şanüh,
  • ŞABAN AYI İBADETLERİ VE FAZİLETLERİ NELERDİR?
  • Şaban ayı bu yıl miladi takvime göre 25 Mart tarihinde başlamaktadır. Şaban ayının faziletiyle ilgili resmi olmayan kaynaklarda şu ifadeler yer almaktadır;
  • İlâhî feyz ve bereketin yeryüzünü şenlendirdiği bu mübarek ay, mü'minler için en kârlı ve kazançlı fırsattır. Çünkü Şâban'ın değer ve kıymetini arttıran en önemli tarafı, diğer aylara göre (Ramazan hariç) yapılan her amelin ve ibadetin sevabının üç yüz kattan fazla oluşudur.
  • Diğer vakitlerde kılınan bir rekât namazın sevabı on ise, Şaban ayında üç yüzden fazladır. Okunan her bir Kur'ân harfi için üç yüz Cennet meyvesi vardır.
  • Yine bu ihsan ve bağış ayı olan günlerde amel defterimizin sevap hanesine kaydettirdiğimiz ibadetler, her an şeytan ve nefsin fırlattığı gaflet, vesvese ve şüphe oklarına birer kalkan vazifesi görerek gerçek huzurumuzun kaynağı olur. Çünkü farkında olmadan veya bir anlık gaflet sonunda işlediğimiz hatâ ve kusurların keffareti olabilecek hasenat ve iyilikler en bereketli şekilde bu günlerde elde edilmektedir. Ayrıca bu ibadetler ileride hücumuna maruz kalabileceğimiz günahlar için de bir siper hüviyetini taşır.

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