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Kings, Warriors karşısında seride 2-0 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı play-off ilk turunda Sacramento Kings, son şampiyon Golden State Warriors'ı 114-106 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. Kings'te De'Aaron Fox 24 sayı, 9 asist, 5 ribaunt ve 4 top çalma, Domantas Sabonis 24 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, Malik Monk 18 sayı ve 6 ribaunt, Kevin Huerter 15 sayı ve 5 ribaunt, Davion Mitchell 14 sayı, Harrison Barnes ise 13 sayı ve 6 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu. Sacramento Kings - Golden State Warriors maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

11:58 . 18/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Sacramento Kings 114-106 Golden State Warriors Maç Özeti

Sacramento Kings 114-106 Golden State Warriors Maç Özeti

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nda normal sezonu 3. sırada tamamlayarak 17 yıl sonra ilk kez play-off'a kalan Kings, konuk ettiği rakibini 8 sayı farkla geçti ve seride avantajı ele geçirdi.

SACRAMENTO KİNGS - GOLDEN STATE WARRİORS MAÇ ÖZETİ


3. MAÇ NE ZAMAN?

Serinin üçüncü maçı, 21 Nisan'da Warriors'ın sahasında oynanacak.



#Sacramento Kings
#Golden State Warriors
#NBA
#Domantas Sabonis
#Malik Monk
1 saat önce
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