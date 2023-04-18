Sacramento Kings 114-106 Golden State Warriors Maç Özeti
NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nda normal sezonu 3. sırada tamamlayarak 17 yıl sonra ilk kez play-off'a kalan Kings, konuk ettiği rakibini 8 sayı farkla geçti ve seride avantajı ele geçirdi.
SACRAMENTO KİNGS - GOLDEN STATE WARRİORS MAÇ ÖZETİ
SACRAMENTO KİNGS - GOLDEN STATE WARRİORS MAÇ ÖZETİ
3. MAÇ NE ZAMAN?
3. MAÇ NE ZAMAN?
Serinin üçüncü maçı, 21 Nisan'da Warriors'ın sahasında oynanacak.
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#Domantas Sabonis
#Malik Monk
1 saat önce