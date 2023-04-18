NBA Doğu Konferansı play-off ilk turunda, Philadelphia 76'ers, özellikle ikinci yarıda yaptığı iyi savunmanın yardımıyla, ağırladığı Brooklyn Nets'i 96-84 yenerek seride 2-0 üstünlük sağladı. Sixers'ta Tyrese Maxey 33 sayı, Joel Embiid 20 sayı, 19 ribaunt, 7 asist ve 3 blok, Tobias Harris 20 sayı ve 12 ribaunt, James Harden 8 sayı, 7 asist, 5 ribaunt ve 4 top çalmalık performans sergiledi. Milli oyuncu Furkan Korkmaz ise maçta süre alamadı. Philadelphia 76’ers - Brooklyn Nets maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.