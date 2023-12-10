Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı resmi X hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

SAFFET SANCAKLI MHP'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Sancaklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve Partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum.

Bu vesileyle;

Milliyetçi Hareket Partisine ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beye bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım.

Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve Partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum.



Bu vesileyle;

Milliyetçi… — Saffet Sancaklı (@saffetsancakli) December 9, 2023

SAFFET SANCAKLI NE DEMİŞTİ?

Bazı medya organlarında yer alan haberler göre MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın ''Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Tabanımız bunu anlar. Bunu çok iyi anlayacak olan teşkilatlarımız emin olun sahada olmayacaktır. Cumhur ittifakı Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz.'' şeklinde sözler sarfettiği iddia edilmişti.

SAFFET SANCAKLI HANGİ AÇIKLAMAYI YAPTI?

İddialarla ilgili Saffet Sancaklı, X hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı: “Bugün bir takım taraflı medya organlarında, söylemediğim sözler üzerinden tamamen yalanlarla Cumhur İttifakına karşı yapılan olumsuz algı operasyonlarını büyük bir şaşkınlıkla takip ettim.

Yalan ve maksatlı haberleri yapanlarla Türk adaleti önünde hesaplaşacağımı da özellikle belirtmek isterim.

Dün olduğu gibi bugün de Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin emrinde olduğumu, Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Cumhur İttifakı’nın başarısı için büyük bir özveriyle çalışmaya devam ettiğimi belirtmek isterim.

Cumhur İttifakı’nın başarılarını çekemeyenler, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine set çekmeye çalışanlar bilsinler ki; Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin ifade ettikleri gibi “Türkiye 31 Mart seçimlerinde bir kez daha al bayrakta buluşacak, Türk milleti Cumhur İttifakı’nda uzlaşacak. MHP ve Cumhur İttifakı 31 Mart seçimlerine damga vuracaktır"

Kamuoyuna saygılarımla sunarım.“







