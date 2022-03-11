Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman: Kadro dağılımı nasıl ve başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar, başvuruda bulunmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. 20 bin personel alımı yapılmasının ardından 10 bin sürekli işçi ve 10 bin sözleşmeli sağlık personel alımı için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin başvuru kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığı merak kazandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli personel alımı branş dağılımı ile 10 bin sürekli işçi alımı başvuru tarihleri hakkında bilgi verdi.

Bakan Koca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığınca verilen atama izniyle, 0.000 sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı daha yapıyor.

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Bu çerçevede, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz. Branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI ALIMLARINDA KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın 2022 yılında yapacağı 20 bin personel alımında kadro dağılımı şu şekilde olacak:

* 5.175 Hemşire

* 800 Ebe

* 3.293 Sağlık Teknisyeni/ Sağlık Teknikeri

* 732 Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi.

* 10.000 Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı

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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

40 bin kadro kapsamındaki 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacak.

Sürekli işçi alımı başvuruları 15 Mart 2022 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) https://esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir. Bakanlığımızca yapılacak 20.000 yeni atama sağlık camiamıza, yeni arkadaşlarımıza ve milletimize hayırlı olsun.''

SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

HAYAT Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: 20 bin personel alınacak