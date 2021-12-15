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Sağlık Bakanlığı alımı tercih kılavuzu: 20 bin personel alımı branş dağılımı nasıl?

Sağlık Bakanlığı'nın 20.000 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin detaylar yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlıpı personel alımı branş dağılımı nasıl? Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel alımı için tercihler nasıl, nereden yapılacak? İşte Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımına ilişkin en son bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı alımı tercih kılavuzu: 20 bin personel alımı branş dağılımı nasıl?
sağlık bakanlığı

Sağlık Bakanlığı personel alımı detayları araştırılan konular arasında bulunuyor. 40 bin personel alımının gelişmeleri merak konusu. Sağlık Bakanı Koca'dan atama duyurusu geldi. Bakan Koca, ayrıntıları Twitter'da açıkladı. Peki Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı atama kılavuzu yayımlandın mı, kadro dağılımı nedir?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, kılavuz ile ilgili bir açıklama yaptı. İşte Aygün'ün açıklaması; Değerli adaylarımız,Sağlık Bakanlığının 20.000 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız. Sizlere ve sağlık camiasına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

SAĞLIK BAKANLIĞI 20 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

10.348 HEMŞİRE, 1.600 EBE VE 6.604 SAĞLIK TEKNİSYENİ/ SAĞLIK TEKNİKERİ ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır.

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