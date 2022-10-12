Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi: 8 bin hekim ataması yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı bünyesinde 85 bin kadro açıldığını müjdelemişti. Bakan Koca, sekiz bine yakın hekim, açılan kamu kadrolarına geçmek için müracaatta bulunduğunu söyleyerek, doktor atama tarihine ilişkin de tarih verdi. Peki Sağlık Bakanlığı doktor atamaları ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanlığı ne kadar personel alımı yapacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 bin personel alımına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı; "85 bin sağlık çalışanı alımı ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz.

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Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz”

Sağlık Bakanlığı doktor atamaları ne zaman yapılacak?

Etlik Şehir Hastanesi’nde kadro eksikliği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Şu an Etlik Şehir Hastanesi günlük 6 bin hastaya bakılır hale geldi. Yeni bir hastane olduğu için hasta sayısı arttıkça kadroları tamamlama planı yapıldı. Bildiğiniz gibi şu an sekiz bine yakın hekim, açılan kamu kadrolarına geçmek için müracaatta bulundu. İki hafta içerisinde atamaları yapılacak. Onkoloji hastanemiz başta olmak üzere diğer hastanelerimiz de kapanmayacak “ ifadelerini kullandı.

Doktor atama kura sonucu nereden öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı doktor atama kura sonuçları “yhgm.saglik.gov.tr”adresinden yayınlanmakta.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro branş alan dağılımı belli oldu mu?

Daha önce Resmi Gazete'de yayımlanan 27 bin personel alımı Cumhurbaşkanlığı kararı şu şekildeydi; Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi. Karara göre; 2022 yıl sonuna kadar 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.