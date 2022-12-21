Özgün Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ödemesi ne zaman, ne kadar yatacak?
ÖZGÜN HABERLER

Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ödemesi ne zaman, ne kadar yatacak?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Hemşire, doktor, sağlık teknikeri branşları başta olmak üzere Bakanlık bünyesinde görevli sağlık çalışanlarına banka promosyonu ödemesi yapılacağı açıklanmıştı. Sağlık çalışanlarına banka promosyonunda anlaşmaya varıldı. Sağlık Bakanlığı'nın Ziraat Bankası ile yaptığı anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına yapılacak tutar belli oldu. Pek, hemşire, doktor, sağlık teknikeri promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL, ne zaman hesaba yatacak? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
SAĞLIK BAKANLIĞI BANKA PROMOSYONU ÖDEMELERİ: 2022 Hemşire, doktor, sağlık teknikeri promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL? Hesaplara ne zaman geçecek?
Sağlık Bakanlığı banka promosyonu

Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında yapılan anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına ödenecek promosyon tutarı belli oldu. Bu gelişme sonrası doktor, hemşire ve eczacılar başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları, ''Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2022 Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ödemeleri takvimi...

SAĞLIK BAKANLIĞI BANKA PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL?

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varıldı.

Buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.

27 BİN TL'Sİ PEŞİN ÖDENECEK

Sağlık çalışanlarına banka promosyonu
Sağlık çalışanlarına banka promosyonu

Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman, sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Geçtiğimiz ay Sağlık Bakanı Koca, teşvik ödemesinden kimlerin yararlanacağını duyurarak "Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı." ifadelerini kullanmıştı.

Teşvik ödemesiyle promosyonlar için bekleyiş de arttı. Ancak Sağlık Bakanlığı, banka promosyonu ödemelerine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ SON DURUM

Özel ve kamu bankaları bu yıl anlaşmaları gereği birçok kuruma promosyon ödemesi gerçekleştirdi. Özellikle emekli aylığını başka bankalara taşıyanlara 3 yıllık ödemeleri peşin olarak gerçekleştirildi.

Son olarak Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda görev alan personellere promosyon ödemeleri yapılmaya başlanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, banka promosyonu ödemelerine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Sağlık çalışanlarına yapılacak promosyon ödemelerine ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde detaylar haberin içerisine eklenecektir.

2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR kura tarihi için geri sayım! Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekiliş sonuçları, isim listesi ne zaman belli olur?
ÖZGÜN
2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR kura tarihi için geri sayım! Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekiliş sonuçları, isim listesi ne zaman belli olur?
Eğlencevergisi sıfırlandı

Eğlence
vergisi sıfırlandı

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kurtarmak içinzamanla yarıştılar

Kurtarmak için
zamanla yarıştılar

​Bursa'daki yangın sonrası korku dolu anlar.
Zelenskiy savaşın başından beri ilk yurt dışı ziyaretini ABDye yapacak

Zelenskiy savaşın başından beri ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye yapacak

​Yoğun kar sonrası tatil haberleri de gelmeye başladı.

10'u ağır 16 yaralı var: Kayıp kaptan aranıyor.

Elon Musk'tan Twitter için istifa açıklaması.

Kaldıkları pansiyonda ​yedikleri yemekten zehirlendiler.

​İmamoğlu Akşener ile verdiği pozun benzerini Kılıçdaroğlu'yla da verdi ancak CHP'lilerin 'öfkesi' dinmedi.

​Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

​Küçük partiler aday belirleme sürecinde masada hoşnutsuzluğa yol açıyor.

​NATO uçuşunda radar kilidi attılar.

​Kazada 4 yolcu yaralandı.

​'Tek bir çocuğu bile kaybetme lüksümüz yok'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.