Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ödemesi ne zaman, ne kadar yatacak?

Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında yapılan anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına ödenecek promosyon tutarı belli oldu. Bu gelişme sonrası doktor, hemşire ve eczacılar başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları, ''Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2022 Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ödemeleri takvimi...

SAĞLIK BAKANLIĞI BANKA PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL?

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varıldı.

Buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.

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27 BİN TL'Sİ PEŞİN ÖDENECEK

Sağlık çalışanlarına banka promosyonu

Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman, sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Geçtiğimiz ay Sağlık Bakanı Koca, teşvik ödemesinden kimlerin yararlanacağını duyurarak "Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı." ifadelerini kullanmıştı.

Teşvik ödemesiyle promosyonlar için bekleyiş de arttı. Ancak Sağlık Bakanlığı, banka promosyonu ödemelerine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ SON DURUM

Özel ve kamu bankaları bu yıl anlaşmaları gereği birçok kuruma promosyon ödemesi gerçekleştirdi. Özellikle emekli aylığını başka bankalara taşıyanlara 3 yıllık ödemeleri peşin olarak gerçekleştirildi.

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Son olarak Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda görev alan personellere promosyon ödemeleri yapılmaya başlanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, banka promosyonu ödemelerine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Sağlık çalışanlarına yapılacak promosyon ödemelerine ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde detaylar haberin içerisine eklenecektir.