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Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuruları başladı

Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, 1 Kasım 2023 - 6 Kasım 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak. Peki İŞKUR 216 engelli işçi alımı başvuru şartları neler, hangi ilde ve branşta alım yapılacak? İşte Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuru ekranı ve başvuru şartları.

11:57 - 1/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 12:02 - 1/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı engelli işçi İŞKUR alımları

Sağlık Bakanlığı engelli işçi İŞKUR alımları

Sağlık Bakanlığı'nın engelli işçi alımı ilanı
na başvurusu yayımlandı. 1 Kasım tarihli
'de yer alan ilana göre Sağlık Bakanlığı 216
engelli işçi alımı
yapacağını duyurdu. Adrese dayalı olarak gerçekleştirilecek olan başvuru işlemleri Türkiye İş Kurumu
üzerinden alınacak. İşte 2023 Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuru şartları ve başvuru ekranına ilişkin merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı hangi ilde ve hangi branşta yapacak?

Sağlık Bakanlığı 2023 engelli sürekli işçi alımı ilanı yayınladı. 1 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; "4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi ve ilgili hükümleri ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 216 engelli sürekli işçi alımı yapılacaktır." Sağlık Bakanlığı 22 ilde 216 temizlik görevlisi alımı yapacak.

Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuruları nasıl yapılacak?

İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr internet sitesi üzerinden 1-6 Kasım 2023 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını tamamlayabilecekler.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR engelli işçi alımı başvuru şartları neler?

Sürekli engelli işçi kadrosuna başvuru yapacak olan adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)

2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (01/11/1983 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

8. Engelli sürekli işçi kadroları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı Resmi Gazete kararı


#Sağlık Bakanlığı
#Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı
#işkur
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