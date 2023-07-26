Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları
Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası
yla ilgili ayrıntıları paylaştı. İlana göre, 16 Haziran'da başlayan tercih başvuruları 22 Haziran 2023 tarihi saat 18:00'e kadar Personel Bilgi Sistemi (
PBS
) üzerinden alındı. Başvurular; takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak en fazla on (10) tercih olarak gerçekleştirildi. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme kurası ne zaman?
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme kuraları ne zaman çekilecek?
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme kuraları ne zaman çekilecek?
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2023 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 27.07.2023 tarihi Perşembe günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru sonuçları nereden öğrenilecek?
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru sonuçları nereden öğrenilecek?
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru sonuçları
henüz açıklanmadı. Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir.
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1 gün önce