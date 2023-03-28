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Sağlık personeli alım ilanı: Pozisyonlar, unvan, branş ve kontenjanları

Sağlık Bakanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanıyla atanacak sözleşmeli sağlık personeli ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. KPSS sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Sözleşmeli personel alım ilanına göre, 22 bin 507 kişi sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak. Peki Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvurusu ne zaman? Sağlık personeli iş ilanı başvurusu nasıl, nereden yapılacak? İşte ÖSYM KPSS-2023/5 tercih kılavuzu sağlık personeli alım ilanı: Pozisyonlar, unvan, branş ve kontenjan dağılımları.

09:23 . 28/03/2023 Salı
Yeni Şafak
SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KONTENJANLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KONTENJANLARI

Sağlık Bakanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanıyla atanacak 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Sağlık Bakanlığı sağlık personeli alım tercihleri ne zamana kadar yapılacak?

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu
KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu ÖSYM
'nin internet sitesinde yayınlanacak. Adaylar tercihlerini 28 Mart-3 Nisan'da tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Sağlık Bakanlığı sağlık personeli alım kontenjan ve branş dağılımı

Atama yapılacak 31 bin 600 kadrodan 6 bin 69'u hemşire, 1530'u ebe ve 22 bin 507'si sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak. Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

  1. Biyolog 28 (Lisans),
  2. Çocuk Gelişimcisi 102 (Lisans),
  3. Diğer Sağlık Personeli 100 (Lisans),
  4. Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans),
  5. Diyetisyen 255 (Lisans),
  6. Ebe 1530 (Lisans),
  7. Fizyoterapist 510 (Lisans),
  8. Hemşire 5202 (Lisans),
  9. Hemşire 867 (Ortaöğretim),
  10. İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans),
  11. Odyolog 26 (Lisans),
  12. Perfüzyonist 25 (Lisans),
  13. Psikolog 255 (Lisans),
  14. Sağlık Fizikçisi 33 (Lisans),
  15. Sosyal Çalışmacı 91 (Lisans),
  16. Sağlık Teknikeri Anestezi 480 (Ön Lisans),
  17. Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 87 (Ön Lisans),
  18. Sağlık Teknikeri Laboratuvar 439 (Ön Lisans),
  19. Sağlık Teknikeri Röntgen 521 (Ön Lisans),
  20. Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 16463 (Ön Lisans),
  21. Sağlık Teknikeri Adli Tıp 22 (Ön Lisans),
  22. Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 315 (Ön Lisans),
  23. Sağlık Teknikeri Ameliyat 153 (Ön Lisans),
  24. Sağlık Teknikeri Diş Protez 102 (Ön Lisans),
  25. Sağlık Teknikeri Diyaliz 131 (Ön Lisans),
  26. Sağlık Teknikeri Eczane 204 (Ön Lisans),
  27. Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 25 (Ön Lisans),
  28. Sağlık Teknikeri Evde Bakım 510 (Ön Lisans),
  29. Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 510 (Ön Lisans),
  30. Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 183 (Ön Lisans),
  31. Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 1122 (Ön Lisans),
  32. Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 51 (Ön Lisans),
  33. Sağlık Teknikeri Odyometri 119 (Ön Lisans),
  34. Sağlık Teknikeri Ortopedi 153 (Ön Lisans),
  35. Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 51 (Ön Lisans),
  36. Sağlık Teknikeri Podolog 20 (Ön Lisans),
  37. Sağlık Teknikeri Radyoterapi 28 (Ön Lisans),
  38. Sağlık Teknikeri Optisyen 20 (Ön Lisans),
  39. Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 420 (Ortaöğretim),
  40. Sağlık Teknisyeni Anestezi 53 (Ortaöğretim),
  41. Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 13 (Ortaöğretim),
  42. Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 50 (Ortaöğretim),
  43. Sağlık Teknisyeni Röntgen 62 (Ortaöğretim),
  44. Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter 200 (Ortaöğretim),
  45. Toplam: 8226 (Lisans), 21709 (Ön Lisans), 1665 (Ortaöğretim), Genel Toplam (31600).

Adalet Bakanlığı 18 bin 305 sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak: İşte branş ve kontenjan dağılımı
Adalet Bakanlığı 18 bin 305 sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak: İşte branş ve kontenjan dağılımı

Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı yapacak. Açıklama, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan geldi. Bakan Bozdağ, Adalet Bakanlığının personel alımlarına dair konuşan Bozdağ, “Adalet Bakanlığı olarak yakında personel alım ilanına çıkacağız.” dedi. Adalet Bakanlığı işçi alım branş ve kontenjan dağılımına göre, 9 bin 229 Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde, 8 bin 376 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 700 İcra Dairesi bünyesinde olmak üzere 18 bin 305 personel alımı gerçekleştirecek. Peki Adalet Bakanlığı işçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? İşte Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı konusunda tüm merak edilenler.



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41 dakika önce
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