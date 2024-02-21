Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımına ilişkin başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Sağlık Bakanlığı'na 2024 yılında 35 bin personel alımı yapılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Sağlık Bakanı Koca, ÖSYM KPSS 2024/5 tercih kılavuzunun yayınlandığını duyurdu. Buna göre 13 bini lisans mezunu, 2 bini önlisans mezunu olmak üzere toplam 15 bin hemşire alımı için tercih süreci bugün başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 15 bin hemşire alımı başvuruları nasıl yapılacak, başvuru şartları neler? 15 bin hemşire alımı tercihleri ile ilgili ayrıntılar haberimizde...