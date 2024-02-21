Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuya 15 bini hemşire olmak üzere toplam 27 bin sağlık personeli ataması müjdesini vermişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 bin sağlıkçının atamasına ilişkin başvuru kılavuzunun açıklandığını duyurdu. Buna göre 6800 ön lisans mezunu Sağlık Teknikeri alımı gerçekleştirilecek.
27 bin sağlık personeli alımı 2024
Sağlık Bakanlığı'nın 27 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci resmen başlıyor. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Sağlık Bakanlığı'nın beklenen personel alımı için başvurular 21 Şubat'tan itibaren alınmaya başlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği istihdam müjdesinin ardından, sağlık personeline yönelik bu atama beklenen bir adım olarak değerlendiriliyor.
6800 Sağlık Teknikeri alımı yapılacak
Sağlık Bakanlığı, personel alımı başvurularına ilişkin detaylar Resmi Gazete’de yayınlandı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde ihtiyaçlar doğrultusunda 27 bin personel alımı yapılacak. Belirlenen kadrolara göre çeşitli branşlarda 6800 ön lisans mezunu Sağlık Teknikeri alımı yapılacak.
6800 Sağlık Teknikeri alımı branş dağılımı
Sağlık Teknikeri Anestezi: 300 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı: 40 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Diş: 150 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Laboratuvar: 490 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Ortopedi: 100 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Röntgen: 1200 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter: 900 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Adli Tıp: 15 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı: 450 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Ameliyat: 150 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Diyaliz: 150 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Eczane: 150 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji: 30 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Evde Bakım: 425 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi: 100 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri İl ve Acil Yardım: 1540 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri İş ve Uğraş Terapisi: 30 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Odyometri: 60 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Optisyen: 15 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi: 40 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Patolog: 15 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Radyoterapi: 25 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım: 425 (Ön Lisans)
6800 Sağlık Teknikeri alımı başvurusu nasıl yapılır?
Adaylar tercihlerini, 21-28 Şubat 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 21 Şubat 2024 tarihinde saat 11.00’de başlayacak ve 28 Şubat 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı kılavuzu
ÖSYM tarafından KPSS 2024/5 tercih kılavuzu açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada " KPSS-2024/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.