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Sağlık Bakanlığı ön lisans mezunu 6800 Sağlık Teknikeri alımı için tercih süreci başladı! ÖSYM KPSS 2024/5 tercih kılavuzuna göre Sağlık Teknikeri başvurusu nasıl yapılacak?

Sağlık Bakanlığı ön lisans mezunu 6800 Sağlık Teknikeri alımının detayları belli oldu. Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılacak 27 bin personel alımı duyurusu ile sağlık personelleri heyecanlanmıştı. Bunlardan bir grup da sağlık teknikerleri oldu. Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımında anestezi, röntgen, acil tıp, labaratuvar diyaliz, fizik tedavi gibi birçok branşta 6800 ön lisans mezunu Sağlık Teknikeri alımı yapacağı açıklandı. Sağlık Teknikeri alımı için başvurular ÖSYM KPSS 2024/5 tercih kılavuzuna göre gerçekleştirilecek. Peki, 2024 Sağlık Teknikeri alımı başvuruları nasıl yapılacak? Tercihler için son gün ne zaman? İşte detaylar...

13:38 - 21/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:39 - 21/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Sağlık teknikeri alımı
Sağlık teknikeri alımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuya 15 bini hemşire olmak üzere toplam 27 bin sağlık personeli ataması müjdesini vermişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 bin sağlıkçının atamasına ilişkin başvuru kılavuzunun açıklandığını duyurdu. Buna göre 6800 ön lisans mezunu Sağlık Teknikeri alımı gerçekleştirilecek.

27 bin sağlık personeli alımı 2024

Sağlık Bakanlığı'nın 27 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci resmen başlıyor. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Sağlık Bakanlığı'nın beklenen personel alımı için başvurular 21 Şubat'tan itibaren alınmaya başlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği istihdam müjdesinin ardından, sağlık personeline yönelik bu atama beklenen bir adım olarak değerlendiriliyor.

6800 Sağlık Teknikeri alımı yapılacak

Sağlık Bakanlığı, personel alımı başvurularına ilişkin detaylar Resmi Gazete’de yayınlandı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde ihtiyaçlar doğrultusunda 27 bin personel alımı yapılacak. Belirlenen kadrolara göre çeşitli branşlarda 6800 ön lisans mezunu Sağlık Teknikeri alımı yapılacak.

6800 Sağlık Teknikeri alımı branş dağılımı

Sağlık Teknikeri Anestezi: 300 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı: 40 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Diş: 150 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Laboratuvar: 490 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Ortopedi: 100 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Röntgen: 1200 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter: 900 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Adli Tıp: 15 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı: 450 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Ameliyat: 150 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Diyaliz: 150 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Eczane: 150 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji: 30 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Evde Bakım: 425 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi: 100 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri İl ve Acil Yardım: 1540 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri İş ve Uğraş Terapisi: 30 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Odyometri: 60 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Optisyen: 15 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi: 40 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Patolog: 15 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Radyoterapi: 25 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım: 425 (Ön Lisans)

6800 Sağlık Teknikeri alımı başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar tercihlerini, 21-28 Şubat 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 21 Şubat 2024 tarihinde saat 11.00’de başlayacak ve 28 Şubat 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı kılavuzu

ÖSYM tarafından KPSS 2024/5 tercih kılavuzu açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada " KPSS-2024/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Lisans ve önlisans mezunu 15 bin hemşire alımı için ÖSYM KPSS 2024/5 tercih kılavuzu yayınlandı! Hamşire alımı tercih başvuruları nasıl yapılacak?
Lisans ve önlisans mezunu 15 bin hemşire alımı için ÖSYM KPSS 2024/5 tercih kılavuzu yayınlandı! Hamşire alımı tercih başvuruları nasıl yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımına ilişkin başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Sağlık Bakanlığı'na 2024 yılında 35 bin personel alımı yapılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Sağlık Bakanı Koca, ÖSYM KPSS 2024/5 tercih kılavuzunun yayınlandığını duyurdu. Buna göre 13 bini lisans mezunu, 2 bini önlisans mezunu olmak üzere toplam 15 bin hemşire alımı için tercih süreci bugün başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 15 bin hemşire alımı başvuruları nasıl yapılacak, başvuru şartları neler? 15 bin hemşire alımı tercihleri ile ilgili ayrıntılar haberimizde...


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