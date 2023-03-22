Sağlık teknikeri son zamanlarda çokça tercih edilen bir meslek olmaktadır. Mesleği itibari ile özellikler hemşirelerin yükünü hafifletmede büyük rol üstlenir.

SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ NEDİR?

Dünyadaki en büyük sektörlerden birisi hiç şüphesiz sağlık sektörüdür. Devlete ait ve özel sektöre ait birçok sağlık kurumu ve hizmetleri bulunmaktadır. Sağlık teknikeri Sağlık Bakanlığı'na ait idari kurumlarda, sağlık ocaklarında, hastanelerde ve acil servislerde çalışabilen temel sağlık bilgi ve becerisine sahip nitelikli sağlık çalışanıdır. Aynı zamanda evrak ve cihaz hazırlama süreçlerinde de görev alan yetkili kişilerdir. Sayıları çokça fazla olan sağlık teknikerlerinin kurdukları dernekte mevcuttur.

SAĞLIK TEKNİKERİ NE İŞ YAPAR?

Sağlık alanında canlıların sağlıklarını korumak ve tedavi edilmek söz konusu olduğu için hata oranının düşük olması gerekir. Bu yüzden sağlık teknikeri olarak mesleğini sevmek ve öz veri ile yerine getirme konusu oldukça önem taşır. Sağlık Bakanlığı'na ait kurum ve kuruluşları arasında görev alan sağlık teknikerleri hastaları karşılamak ve muayene işlemlerini halletmek için gerekli birimlere yönlendirir. Çalıştığı alanı temiz ve düzenli tutmak görevleri arasındadır.

İlgili kişilerin onayı ile hastaları hareket ettirir ve yürümesine yardımcı olur. Hastaların sağlık durumunda oluşan değişiklikleri yetkili kişilere bildirir. Yetki verilmesi doğrultusunda hastalara gerekli egzersizleri yaptırır. Sağlık alanında ve müdahale anında kullanılacak alet ve malzemeleri hazırlar ve gerekli hijyen kurallarına uygun olarak temizliğini gerçekleştirir. Görevli olduğu alandaki evrakların takibini yapar ve düzenini sağlar.

SAĞLIK BAKANLIĞI 42 BİN 500 PERSONEL ALIMI KONTENJAN SAYISI

HEMŞİRE: 6 bin 69 kişi

EBE: Bin 530 kişi

SAĞLIK LİSANSİYERİ: BİN 494 kişi

SAĞLIK TEKNİSYENİ: 798 kişi

SAĞLIK TEKNİKERİ: 21 bin 709 kişi

SÜREKLİ İŞÇİ: 10 bin 900 kişi







