Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu hayatı!

Şahap Kavcıoğlu Resmi Gazete’de çıkan kararın duyulmasıyla birlikte en çok konuşulan isim oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal yerine yapılan görev değişikliği ile beraber Şahap Kavcıoğlu getirildi. Bu kararla birlikte milyonlarca vatandaş, Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorulara yanıt aramaya başlandı. Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun daha önceden Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunduğu biliniyor.

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ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Şahap Kavcıoğlu son zamanlarda en çok gündeme gelen isimler arasındaki yerini aldı. Son olarak Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olan Şahap Kavcıoğlu hayatı ile ilgili detaylar şöyle;

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Şahap Kavcıoğlu kimdir?

23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Baba adı Halit, anne adı Naime'dir.

Bankacı; Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev aldı. Aynı bankada sırasıyla; Perakende Bankacılıktan, Esnaf-KOBİ Bankacılığından, Kredi Politikalarından, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının Başkanlığını yürüttü.

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Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesidir. 'Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi' ve 'Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi' adlı yayımlanmış 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.