Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk. Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz. Sağlık durumu riskli depremzedelerimiz buralarda yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterlerle bölgedeki hastanelere sevk ediliyor” ifadelerine yer verdi.

10 ilimizde 77 SAHRA HASTANESİ kurduk. Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz. Sağlık durumu riskli depremzedelerimiz buralarda yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterlerle bölgedeki hastanelere sevk ediliyor. pic.twitter.com/n5IQfS0PMf

Sahra hastanesi, hastaların ve yara almış olan kişilerin daha donanımlı bir hastaneye taşınmadan önce olay yerinde güvenli bir şekilde ilk müdahaleleri gördükleri, geçici olarak barındırıldıkları ve tedavi gördükleri, askerî hastane ya da mobil sağlık birimleri için kullanılır. Bu terim ilk olarak askeri tıpta kullanılmış, daha sonra doğal afetler ve benzeri ciddi sivil durumlarda da kullanılmaya başlandı.