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Sağlık Bakanı Koca: "10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesindeki 10 ilde 77 sahra hastanesi kurduklarını bildirdi.

14:54 . 8/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Sahra hastaneleri

Sahra hastaneleri

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk. Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz. Sağlık durumu riskli depremzedelerimiz buralarda yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterlerle bölgedeki hastanelere sevk ediliyor” ifadelerine yer verdi.


Sağlık Bakanlığı

SAHRA HASTANESİ NEDİR?

Sahra hastanesi, hastaların ve yara almış olan kişilerin daha donanımlı bir hastaneye taşınmadan önce olay yerinde güvenli bir şekilde ilk müdahaleleri gördükleri, geçici olarak barındırıldıkları ve tedavi gördükleri, askerî hastane ya da mobil sağlık birimleri için kullanılır. Bu terim ilk olarak askeri tıpta kullanılmış, daha sonra doğal afetler ve benzeri ciddi sivil durumlarda da kullanılmaya başlandı.

Özellikle savaşla başta olmak üzere özel durumlarda kullanılmakta olan Sahra hastanesi, olaylara yerinde müdahale edebilmek amacıyla, genellikle taşınabilir ekipmanlarına sahip tıp personelleri ve kolay, pratik şekilde kurulabilen binalardan oluşur.


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#sağlık bakanlığı
35 dakika önce
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Sağlık Bakanı Koca: "10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk”
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