Özgün Sakala Çarpan Çorbası Tarifi, Nasıl Yapılır?
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Sakala Çarpan Çorbası Tarifi, Nasıl Yapılır?

Hem doyurucu, hem lezzetli, hem de pratik bir tarif olan sakala çarpan çorbası Afyon, Amasya ve Anadolu’nun birçok yöresinde sevilerek tüketiliyor. İster ana yemek olarak ister çorba olarak tüketebileceğiniz sakala çarpan çorbası, tek başına öğün olabilecek doyurucu bir tarif. Sakala çarpan çorbası tarifinin malzemelerine, yapılışına, hikayesine, kalorisine ve tüm püf noktalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sakala Çarpan Çorbası Tarifi, Nasıl Yapılır?
Sakala Çarpan Çorbası Tarifi

İçerisinde bolca karbonhidrat ve protein bulunduran sakala çarpan çorbası, oldukça besleyici bir tarif. Doyurucu olması sebebiyle tek başına öğün olabilecek bu tarif hakkında merak ettiğiniz her şeyi haberimizde bulabilirsiniz.

SAKALA ÇARPAN ÇORBASI HİKAYESİ

Sakala Çarpan Çorbası denmesinin sebebi bir rivayete göre de yalnız yaşayan bir dedeye komşusu bir tas sıcak çorba götürmüş. Çorbayı kaşıkla değil de tastan içen dedenin sakalına takılan erişteler yüzünden çorbanın adı sakala çarpan çorbası olarak günümüze kadar gelmiş.

SAKALA ÇARPAN ÇORBASI TARİFİ, NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

1 su bardağı yeşil mercimek

2 su bardağı erişte

1 adet soğan

2 adet domates

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

1 yemek kaşığı margarin

YAPILIŞI

Sabahtan mercimeklerimizi sıcak suyla akşama kadar bekletiyoruz. (akşama suyunu dökün)

Soğanı küçük küçük doğruyoruz yağda öldürüyoruz rendelediğimiz domatesleri ilave edip domateslerle 10 dk pişiriyoruz.

Salça ilave edip suyu ekliyoruz.

Suyumuz kaynadıktan sonra mercimeklerimizi ve eriştemizi katıyoruz eriştelerimiz şişene kadar pişiriyoruz.

Ocaktan almaya yakın nar ekşisi ve margarini katıp bir taşım kaynatıyoruz.

Çorbamız hazır. Afiyet Olsun.

SAKALA ÇARPAN ÇORBASI KAÇ KALORİ?

1 porsiyon sakala çarpan çorbası 196.7 kaloridir.

SAKALA ÇARPAN ÇORBASI PÜF NOKTALARI

Çorba yapımında kullanacağınız yeşil mercimekleri bir gece önceden suda bekletin. Bu sürenin sonunda şişen mercimekleri duru suda, kabuk atmaması için kısık ateşte haşlayın.

Yeşil mercimeğin haşlama suyunu çorba yapımında kullanabilir, daha berrak çorbalar hazırlamak için önceden kısa süre haşlayıp fazla suyunu süzdüğünüz yeşil mercimekleri kullanabilirsiniz.

Çorbaya ayrı bir lezzet ve kıvam verecek olan un oranını azaltıp erişte ve yeşil mercimeği arttırabilirsiniz.

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