Şehre sis çöktü, yüksek kesimlerde bulunan evler görünmez hale geldi
Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü Sakarya’da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Sis sebebiyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücüler trafikte kontrollü seyrediyor. Yüksek kesimler ve bazı ilçelerde etkisini arttıran sis, zaman zaman görüş mesafesini de düşürdü. Yüksek kesimlerde bulunan evler ise sis içerisinde kalarak görünmez hale geldi. Sakarya 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
12:22 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sakarya 5 günlük hava durumu
Sakarya’da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor. Sis çöken şehirde yüksek kesimlerde bulunan evler görünmez hale geldi.
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