Sakarya 5 günlük hava durumu

Muş’ta mevsime göre karın yağmaması kuraklık endişesi oluştururken, soğuk hava etkisini sürdürüyor. Yer kütlenin soğuması ile birlikte oluşan sis soğuk havayı da beraberinde getirdi. Aşırı soğuyan toprağa temas eden sıcak hava kırağının oluşmasına neden oldu. Ayrıca soğuk havadan dolayı etkili olan kırağı ağaç ve bitkileri buzla kaplarken, ortaya doyumsuz görüntüler çıkardı. Muş 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.