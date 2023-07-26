Sakarya'da sıcak hava etkili oluyor. 40 dereceye ulaşan sıcaklık sonrası park ve bahçeler sessizliğe büründü. Adapazarı ilçesinde şemsiye yardımıyla sıcaktan korunmaya çalışanlar, yürümek için daha çok bina gölgelerini tercih etti. Sakarya hava durumu raporuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

SAKARYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın batısında güney yönlerden yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 35

İstanbul: Az bulutlu ve açık 38

İzmir: Az bulutlu ve açık 42

Adana: Az bulutlu ve açık 39

Antalya: Az bulutlu ve açık 42

Samsun: Parçalı bulutlu 31

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41







