Sakarya sahur ve iftar vakti

11 ayın sultanı Ramazan ayında oruç için ilk sahur yapıldı. Bir buçuk milyarın üzerinde Müslüman için çok özel ve yeri doldurulamaz bir anlamı olan Ramazan ayı bu senede ibadetlerle dualarla ve oruçla karşılanacak. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyenlerin merak ettiği sahur ve iftar vakitleri Diyanet tarafından açıklandı. Peki, Sakarya'da sahur ve iftar saat kaçta yapılacak?

SAKARYA SAHUR VE İFTAR VAKTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ezan vakitlerine göre Ramazan'ın birinci günü 16 Mayıs çarşamba gecesi itibariyle Sakarya'da ilk sahur ve ilk iftar yapıldı.

2018 SAKARYA İMSAKİYESİ

İL İL SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ

Diyanet Sakarya'un tüm ilçeleri için 2018 Ramazan imsakiyesini belirledi. Buna göre Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu ilçeleri yukarıdaki sahur ve iftar vakitlerine göre oruç ibadetlerini yerini getirebilecek.

KAÇ SAAT ORUÇ TUTULACAK?

Müslüman vatandaşlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'a bağlayan gece sahura kalkıp niyet edecekler. Vatandaşlar 30 gün boyunca oruç tutarken yaklaşık 16 buçuk saat iftarı bekleyecekler.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet, Ramazan ayının başlangıç tarihini açıklamasının ardından gözler Kadir Gecesine çevrildi. Ramazan ayının 27. gecesinde Kadir Gecesi bu yıl, 10 Haziran Pazar günü idrak edilecek. İbadetlerine yön vermek isteyen vatandaşlarımızın Kadir Gecesini bugün ihya edecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

11 ayın sultanı Ramazan ayı bu sene 16 Mayıs günü başlayıp, 14 Haziran Perşembe günü arefe günü ile nihayete eriyor. Tatil günlerini merak eden vatandaşlar bayramın hangi güne geldiğini merak ediyorlar. Ramazan Bayramı bu sene Cuma- Cumartesi ve Pazar günlerine denk geliyor. Buna göre bayram tatili 3-4 gün civarı olacak.

*16 Mayıs 2018 Çarşamba (Ramazan'ın ilk günü)

*10 Haziran 2018 Pazar (Kadir Gecesi)

*14 Haziran 2018 Perşembe (Arefe)

*15 Haziran 2018 Cuma (Ramazan Bayramının (1.Gün)

*16 Haziran 2018 Cumartesi (Ramazan Bayramı (2.Gün)

*17 Haziran 2018 Pazar (Ramazan Bayramı) (3.Gün)

SAHURUN ÖNEMİ NEDİR?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20). Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

İMSAK VAKTİ NEDİR NE ZAMAN BAŞLAR?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

Kusmak orucu bozar mı? Ramazan ayında sıcak havalar, mide bulantısı ya da hastalık gibi durumlarda yaşanabilecek kusma olayının orucu bozup bozmadığı tartışmasına Diyanet son noktayı koydu. Kusmak orucu bozar mı? diye soran milyonlarca insana cevap Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet adresinde geldi. İşte, kusmak orucu bozar mı? sorusunun yanıtı...Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Ama…Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.Hz. Peygamber (s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 226).Diş fırçalamak orucu bozar mı?Ramazan orucunun önemiFarsça'daki rûze kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Arapça'sı savm ve sıyâmdır. Savm kelimesi Arapça'da "bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak, engellemek" anlamında kullanılır. Fıkıh terimi olarak ise, imsak vaktinden iftar vaktine kadar, bir amaç uğ- runa ve bilinçli olarak, yeme ve içmeden uzak durmak demektir.İmsak, Arapça'da, "kendini tutmak, engellemek" anlamına gelir. Orucun temel unsuru da (rükün) bu anlamdır. İmsak vakti tabiri, dilimizde, oruç yasaklarından uzak durma vaktinin başlangıcı anlamında kullanılır.İmsak vakti, tan yerinin ağarması (fecr-i sâdık; bk. Namaz Vakitleri bölümü) vakti olup, bu andan itibaren yatsı namazının vakti çıkmış, sabah namazının vakti girmiş olur; bu vakit aynı zamanda sahurun sona erip orucun başlaması vaktidir.İftar vakti ise, oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamında olup, güne- şin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de girmiş olur. Gündüz ve gecenin teşekkül etmediği bölgelerde oruç süresi, buralara en yakın normal bölgelere göre belirlenir. Gönül dünyamızı imar etme zamanıMescid-i Aksa’da ilk teravih namazı eda edildi

Duş almak orucu bozar mı? Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruçluyken dikkat edilmesi gerekenler konusunda vatandaşlara sık sık uyarılarda bulunan Diyanet, bu yıl da aynı ikazlarda bulundu. Orucu bozan şeyler? Başlığı altında yüzlerce soru yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, bu kez Duş almak orucu bozar mı? sorusuna yanıt getirdi. Yıkanma esnasında boğaza su kaçma ihtimaline karşı orucun tehlikeye girip girmeyeceğini merak eden Müslümanlar, konuyu Diyanet’e sormuştu ve yanıt gecikmedi.Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı Duş almak orucu bozar mı? sorusuna işte bu yanıtı verdi.Mideye su kaçırmamak şartı varAğız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan’da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220).Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşların duş alırken dikkatli olması gerektiğini, aksi halde sindirim organına suyun ulaşması halinde orucun bozulacağını söylüyor. Yıkanma esnasında suyun boğaza kaçması ihtimalini değerlendiren vatandaşlara Diyanet, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir hatırlatmasında bulunuyor.Peki denize girmekle oruç bozulur mu?Diyanet, Ramazan ayında en çok merak edilen bir diğer soruya da yanıt getirdi. İşte, denize girmek orucu bozar mı? sorusunun cevabıAğız ve burundan su kaçırmamak kaydıyla denize girmekle oruç bozulmaz. Fakat denize giren kimse, yüzme esnasında gelen dalgalar karşısında veya başka bir şekilde su yutabilir. Bu itibarla oruçlu iken denize girmekten kaçınmak daha ihtiyatlıdır.Kalp hastası oruç tutabilir mi?Susuzluk çekmemek için bunları yapın81 ilde iftarlar açıldı

17 Mayıs Konya sahur ve iftar vakti İslam dininde Ramazan ayı onbir ayın sultanı olarak ifade edilmektedir. Çünkü bu ayda oruç tutmak Müslümanlara farzdır ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. İslam dininde kutsal olan Ramazan ayı Hicri takvimde yani ay takviminde 9. aydır.Bakara Suresi'ne göre Kur'an'ın İslam peygamberi Muhammed'e gönderilmesi Ramazan ayında başlamıştır ve bu ay içinde “oruç” tutmak Müslümanlara emredilmiştir.Konya sahur ve iftar vaktiDiyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ezan vakitlerine göre Ramazan'ın birinci günü 17 Mayıs çarşamba gecesi itibariyle Konya'da imsak vakti03:53 iftar vakti ise 20:01 olacak.Konya namaz vakitleriİl il imsak ve iftar vaktiRamazan'ınız, geceniz mübarek olsun ☺ Yeni Şafak Hayat (@yenisafakhayat)'in paylaştığı bir gönderi (May 15, 2018 at 2:03ös PDT)Denize girmek orucu bozar mı?İğne yaptırmak orucu bozar mı?Susatmayan yiyecekler nelerdir?