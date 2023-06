Sakarya teleferik ne zaman açılacak, hangi ilçede?

teleferiğinde sona gelindi. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlere yakınlığıyla her yıl çok sayıda yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan Sapanca’nın Kırkpınar Mahallesi’nde yapımına başlanan teleferik projesi açılışa gün sayıyor. 2 istasyon, 9 teleferik direği ile 36 kabinden oluşan teleferik projesiyle de ilçe ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor. İşte detaylar.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Sapanca Teleferik Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Özgümüş, teleferiği 15 Haziran Perşembe günü hizmete açmayı planladıklarını duyurdu. Açılışına günler kalan teleferik projesinin teknik detaylarından söz eden Sapanca Teleferik Teknik Müdürü İbrahim Karakoç ise her türlü kötü senaryoya göre testlerin yapıldığını aktardı. Karakoç, teleferiklerin saatte bin 500 kişiyi taşıyacak kapasitede olduğunu ve her kabinin maksimum 8 kişi alabildiğini söyledi.

Sapanca Teleferik Teknik Müdürü İbrahim Karakoç, “Sapanca ilçemizde kurduğumuz montajını tamamladığımız sistemimiz 2 istasyon, 9 teleferik direği ve 36 kabinden oluşan bir sistemle montajı tamamlandı. Teleferik sisteminde kullandığımız motor sistemleri tamamının montajı bütün aşamalarıyla kontrol edilerek sağlamlık testleri ekstra kendi içimizde yaptığımız testlerle birlikte şu an için aktif şekilde çalışmakta. Herhangi bir kazaya veya herhangi bir probleme mahal verecek hiçbir durum şu an için söz konusu değil ve bununla karşı karşıya kalmıyoruz. Teleferik sistemlerinde doğaya, özellikle çevre konjonktürüne hiçbir şekilde zarar verecek bir durumla karşı karşıya kalmadığımızı buradan belirtmek isterim. Hiçbir ağaç kesintisine ve doğa katliamı gibi bu tarz kötü tabirlere kesinlikle yer vermiyoruz. Şu an için hattımız 55 metre yükseklikte direklerden oluşuyor ve tamamen ağaç ve orman örtüsünün üzerinden devam ediyoruz. Tesisimizde saatlik kapasitemiz bin 500 misafirle devam edecek. Saatte bin 500 misafirimizi alt istasyon diye tabir ettiğimiz Sapanca merkez Kırkpınar Mahallesi’nden üst istasyonumuz olan İncebel mesire alanına çıkarmış olacağız” şeklinde konuştu.