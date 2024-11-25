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Sakarya’da okullar tatil mi?

Sakarya’da okullar tatil mi?

18:0425/11/2024, Pazartesi
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Sakarya'da okullar tatil mi?
Sakarya'da okullar tatil mi?

Sakarya'da yarın okul var mı sorusu, özellikle kış aylarında sıkça sorulan bir soru haline gelmektedir. Kar yağışı, buzlanma gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesi durumları sıklıkla yaşanabilir. Sakarya'da okullar tatil mi sorusunun cevabı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki Sakarya’da yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Salı 2024 kar tatil haberi.

Meteoroloji
tahmin raporunu yayımladı. Birçok ilde tatil haberini duyan Sakaryalılar, Sakarya'da okullar tatil mi? sorusunu sormaya devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurdun büyük bölümü için "turuncu" ve "sarı" kod ile yağış uyarısı verdi. Bu gelişmenin ardından
'da okulların tatil olduğu iller sorgulanmaya başlandı.

Sakarya’da okullar tatil mi?

Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime bir ilçede 1 gün ara verilmişti. Ancak 26 Kasım Salı günü tatil olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sakarya hava durumu yarın nasıl olacak?

Meteoroloji Sakarya hava durumu tahmini raporuna göre, Sakarya yarınki hava durumu ise şöyle: Hava sıcaklığı 8° C, Yağmurlu olması bekleniyor.

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#kar tatili
#Sakarya Valiliği

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Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 26 Kasım son dakika kar tatili haberleri