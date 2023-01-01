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Sakaryaspor’da şok ayrılık

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Sakaryaspor, Teknik Direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayırdıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Son 3 maçından galibiyetle ayrılan Sakaryaspor ligde 31 puanla 9. sırada yer alıyor. Serkan Özbalta ile yolların neden ayrıldığı merak ediliyor. İşte detaylar.

16:25 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sakaryaspor’da Serkan Özbalta ayrıldı mı?

Sakaryaspor’da Serkan Özbalta ayrıldı mı?

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor’da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sakaryaspor resmi sosyal medya hesabından Serkan Özbalta ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

SERKAN ÖZBALTA AYRILDI MI?

Yeşil siyahlı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Serkan Özbalta ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'deki 20 maçta 10 galibiyet, bir beraberlik ve 9 yenilgi sonunda 31 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.



#Serkan Özbalta
#Sakaryaspor
#Teknik Direktör
#Spor toto 1. lig
11 dakika önce
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Sakaryaspor’da şok ayrılık
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