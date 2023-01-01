Sakaryaspor’da Serkan Özbalta ayrıldı mı?

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor’da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sakaryaspor resmi sosyal medya hesabından Serkan Özbalta ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Yeşil siyahlı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Serkan Özbalta ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.